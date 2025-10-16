Guanajuato.— Este miércoles, por segundo día consecutivo, decenas de productores agrícolas bloquearon carreteras federales de Guanajuato; en seis vías colocaron tractores, maquinaria pesada y camionetas.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que derivado del paro nacional de productores se mantienen bloqueos en seis puntos de carreteras federales, ubicados en los municipios de Pénjamo, Abasolo, Irapuato, Pueblo Nuevo y Cuerámaro.

Las protestas en las carreteras, sobre todo en la zona sur del estado, comenzaron a las 10:00 horas de este miércoles.

En sus redes sociales, la gobernadora señaló que “el campo es una de las grandes fortalezas de Guanajuato, y siempre estaremos del lado de quienes lo trabajan con esfuerzo y orgullo. Derivado del paro nacional de productores, se mantienen bloqueos en seis puntos de carreteras federales ubicados en los municipios de Pénjamo, Abasolo, Irapuato, Pueblo Nuevo y Cuerámaro”.

Agregó que “dado que sus demandas corresponden a un tema de competencia federal, he entablado comunicación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el titular de Sader, Julio Berdegué, para que seamos un vínculo cercano con las y los productores, y contribuir a que sean escuchados y atendidos. En aras de garantizar el libre tránsito y la paz social, mantenemos presencia preventiva en los puntos de bloqueo a través de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato (FSPE), con absoluto respeto a los derechos de todas las personas”.

Los agricultores, liderados por el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos Colonos, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense y el Movimiento Agrícola Campesino de Pénjamo, exigen al gobierno federal que se pague el precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, para el millón 600 mil toneladas que se cosecharán en Guanajuato.

El 14 de octubre, el Movimiento Agrícola Campesino de Pénjamo envío un pliego petitorio al gobierno federal en demanda de la urgente intervención ante la crisis de precios en maíz y abandono del campo.

Vías alternas

El secretario de Seguridad y Paz estatal, Juan Mauro González Martínez, informó que hay presencia de las FSPE y monitoreo constante en los puntos donde se registraron las manifestaciones que afectan la circulación vial, principalmente en Pénjamo y zonas aledañas.

Los manifestantes cerraron las carreteras en ambos sentidos, como el Entronque de La Herradura a la comunidad El Tlacuache, carretera federal 90, Puente Quinta Guadalupe, comunidad Santa Ana Pacueco, entre otras.

Estas acciones se realizan de manera preventiva y coordinada con autoridades municipales y federales con el objetivo de proteger la integridad de las personas y mantener la movilidad segura en las carreteras.

El secretario recomendó evitar las zonas con bloqueo, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de seguridad y tránsito.