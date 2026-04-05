Una mujer y su hijo murieron ahogados en el mar de la costa de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, debido a las fuertes corrientes del mar de fondo.

De acuerdo con los reportes oficiales y medios locales, la madre de aproximadamente 37 años de edad, intentó rescatar a su hijo que fue arrastrado por la corriente; pese a que logró sacarlo del mar, ella falleció y horas después, el menor también murió.

También se reportó que una joven que intentó ayudar a la madre y a su hijo, fue arrastrada por la corriente del mar y hasta el momento no ha sido localizada en las labores de búsqueda que realizan pescadores y elementos de la Secretaría de Marina.

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La muerte confirmada de la mujer y el menor de edad ocurrió durante las celebraciones tradicionales del Sábado de Gloria para la comunidad indígena ikoots de San Mateo del Mar.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que hoy continuará el mar de fondo en las costas oaxaqueños y pidió a la población tomar medidas preventivas como no caminar en la playa, evitar nadar en el mar, evitar realizar deportes acuáticos, y respetar las indicaciones de los salvavidas y de protección civil.

A estas muertes durante Semana Santa se suman el fallecimiento de dos jóvenes en balnearios. Uno de ellos, un joven de 23 años, murió en el balneario Monte Flor, en el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional; el segundo, un joven de 22 años de edad, en el balneario natural Zuzul, en la comunidad de Vega del Sol, municipio de Santa María Jacatepec.

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