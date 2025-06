Reynosa, Tamaulipas.- Familiares de los cuatro desaparecidos en la carretera Monterrey-Reynosa a la altura de Cadereyta, exigieron a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León que acabe con la "ley del hielo" y que informe a los directamente relacionados con el caso, sobre los avances de las investigaciones.

El primer caso de desaparición ocurrió el pasado 14 de junio, cuando María de la Luz Lara, de 48 años; Natalia Gisela Ramírez, de 50; y Teresa Lizbeth Pérez, de 26 años, desaparecieron en territorio nuevoleonés.

Las mujeres viajaban a Reynosa en un vehículo Ford Fusión gris, modelo 2011, con placas de Tamaulipas.

Familias de desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas, exigen apoyo de las autoridades (19/06/2025). Foto: Sandra Tovar / EL UNIVERSAL

Un día después, el 15 de junio, se reportó la desaparición del médico Pedro Antonio Lorenzo Martínez, quien también se desplazaba por esa carretera.

María Luisa Ramírez Martínez, esposa de Pedro Antonio Lorenzo Martínez, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social quien desapareció el pasado 15 de junio en la carretera Monterrey-Reynosa, informó que la Fiscalía de Nuevo León no los atiende, sobre todo ahora que se encontró la camioneta donde viajaba su esposo y el auto en el que se trasladaban tres mujeres.

"Hace falta que la Fiscalía de Nuevo León se acerque con nosotros que somos los familiares, siento que nos sacan la vuelta, no sé a lo mejor no quieren asegurarnos algo de lo que no están seguros, yo le dije a la Ministerial que nos digan, porque tenemos derecho a estar informados, ellos nos piden algo y los atendemos y estamos al pie del cañón".

"Nos falta Pedro", protestan durante bloqueo por desaparición de enfermero que viajaba de Nuevo León a Reynosa, Tamaulipas (17/06/2025). Foto: Especial

Expresó que las autoridades de Nuevo León no deben perder tiempo en los vehículos y que deben abocarse a buscar a sus seres queridos.

"Yo quiero que nos los entreguen vivos, que no pierdan tiempo en la camioneta, que los busquen, que nos enseñen como familiares directos las cámaras porque es importante el que nosotros confirmemos a dónde iban, a dónde se dirigen, si los pararon. Ayer me dijeron que hasta donde se pudo ver en unas cámaras, mi esposo estaba en el centro de Cadereyta, Nuevo León, para ellos tal vez no es importante, pero para nosotros sí".

Ramírez Martínez dio a conocer que la camioneta Rouge en la que viajaba su esposo, cuenta con dos características que otra unidad similar no tiene y que se lo hizo saber a elementos de la Fuerza Civil de Monterrey a fin de que, si encontraban la unidad, pudieran verificar que se trataba de la que ella había descrito.

"He visto fotos en redes sociales, no es lo mismo que me muestren la camioneta que encontraron, que me permitan verificar, no me muestran ni me mandan una fotografía. Ayer fui a la Fiscalía de Tamaulipas, me dicen que no se puede porque ya estaba en Nuevo León, allá tiene que proceder toda la investigación a menos que se compruebe que mi esposo cruzó Tamaulipas se podía seguir verificando acá".

Piden apoyo de Gobernador Samuel García

Gobernador Samuel García. Foto: Especial

Desesperadas se encuentran Alejandrina Hernández Hernández, Guillermina Meza Lara y Verónica Lara quienes solicitaron la intervención del gobernador Samuel García a fin de que se intensifique la búsqueda de los cuatro desaparecidos pero sobre todo, para que la Fiscalía informe y tenga mayor contacto con los familiares.

"Queremos que el Gobernador de Nuevo León nos apoye con la investigación, que nos dé el historial de llamadas de los celulares para que se arrojen las ubicaciones, para que se tenga mayor precisión en la búsqueda, ellas fueron a ver a la sobrina de Natalia, ya venían de regreso a Reynosa, lamentablemente ellas pararon en Cadereyta, eso fue lo último que nos dijeron y ya no supimos de ellas" dijo Guillermina Meza, cuñada de María de la Luz

A cuatro días de su ausencia, los familiares aseguran que no han tenido una buena respuesta de las autoridades de Nuevo León ya que incluso, ni siquiera sabían que se encontró el auto de las mujeres.

"Estamos molestos porque no nos dicen nada, nosotros nos enteramos de que el auto fue encontrado, nosotros le avisamos a las autoridades de Nuevo León, cómo es posible que no supieran, le hablé a mi sobrina que vive en Monterrey y solo le dicen que van a salir a buscarlas, tenemos que presionar para que nos atiendan, para que de verdad se vea que están haciendo algo".

Dijeron que el vehículo fue localizado en Los Ramones, Nuevo León y que hasta el momento, las autoridades no les han informado qué se encontró en el auto.

"Por eso es urgente que el Gobernador de Nuevo León nos atienda, exigimos que investiguen, que nos digan qué va a pasar, ya son muchos días, en Tamaulipas nos han apoyado, nos está acompañando la Marina, la Sedena con las búsquedas y también los colectivos de Tamaulipas. Era común que ellas transitaran esa carretera, de hecho Natalia es trailera, su base es en Monterrey por eso venía seguido o viajaba hacia allá".

