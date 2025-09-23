Ganaderos, principalmente de la frontera norte del país, reconocieron que el caso de gusano barrenador detectado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, dificultará aún más la reapertura de Estados Unidos a la exportación de ganado vivo mexicano.

El director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, aseguró que el caso de gusano barrenador en Nuevo León hará más difícil la reapertura de las fronteras estadounidenses al ganado en pie mexicano, además de que provoca presión porque la escasez encarece los precios de becerro en engorda y de animales de sacrificio.

Anaya expuso que, de enero a agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, dejaron de exportarse 644 mil cabezas de ganado, lo que tiene un impacto económico para el sector agropecuario de casi 800 millones de dólares.

Los presidentes de las uniones Ganaderas Regionales de Coahuila y Durango dijeron que esto perjudica las negociaciones y avances que se efectuaron para la reapertura de la frontera con Estados Unidos.

Abel Ayala, presidente de la Unión en Coahuila, dijo que existe confianza, pero reconoció que, desde el punto de vista de la imagen, para el gobierno de Estados Unidos es una situación de “alerta máxima”. Consideró que, si tenían pensado que en dos meses podría reanudarse la exportación de ganado, este nuevo caso provocaría que se den de 30 a 60 días adicionales.

Rogelio Soto, presidente de la Unión en Durango, enfatizó que el caso complica más la situación y dijo que para los ganaderos de la entidad las pérdidas ya son “incalculables”.

En Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, reconoció que esta situación retrasará la apertura de fronteras.

“Ya teníamos otra esperanza de que en el corto plazo se abrieran las fronteras, esto va a retrasar un poco”, lamentó.

En Chihuahua, Álvaro Bustillos, líder de la Unión Ganadera en ese estado, dijo que en uno o dos días estarían informando sobre el impacto que traería este nuevo caso.