Juchitán, Oax.– Médicos, enfermeras y camilleros del hospital del IMSS-Bienestar de 30 camas de Ciudad Ixtepec, suspendieron sus servicios a la población, debido a que no cuentan con medicinas, insumos, reactivos de laboratorios y tampoco con plantas eléctricas de emergencia.

En conferencia de prensa, el dirigente sindical del nosocomio de Ciudad Ixtepec, Martín Ramírez, anunció que en los próximos días realizarán movilizaciones para que las autoridades del IMSS-Bienestar atiendan las carencias tanto en equipos, infraestructura, medicina e insumo.

Por su parte, el representante de la subsección 02, del Istmo, adherida a la sección 35 del sindicato de salud, Edgar Carrasco Martínez, adelantó que, para el miércoles próximo, los 18 delegados sindicales se reunirán para que acuerden qué acciones desarrollarán a favor de la salud.

Desde el inicio de la transición de los Servicios de Salud de Oaxaca al IMSS-Bienestar OPD, en junio del 2024, todos los hospitales enfrentan graves carencias que hacen imposible que prestemos los servicios médicos como lo demanda la población, añadió.

“¿En qué mundo viven esos funcionarios que todas las mañanas salen a decirnos que en materia de salud estamos mejor ahora, que cuando funcionaba el Seguro Popular? ¿Nadie les informa que en lo hospitales no hay ni sábanas para las camas?”, señaló.

Denuncian falta de insumos y servicio eléctrico

Mientras tanto, el delgado sindical Martín Ramírez, denunció que en el hospital de Ciudad Ixtepec, conocido como 30 camas, no hay guantes, vendas, jeringas, venoclisis, glucómetros, la plata de emergencia de luz no funciona y así no se puede trabajar.

El hospital, explicó, está en una zona donde hay constantes variaciones de voltaje y se interrumpe el servicio eléctrico y sin luz, no funcionan los quirófanos, además todo el sistema de climatización no funciona por ese mismo problema.

