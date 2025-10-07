La Paz.— Autoridades en Baja California Sur activaron el monitoreo y vigilancia y alertaron a la población ante la presencia del huracán Priscilla, de categoría 1, que anoche ya dejaba lluvias en el municipio de Los Cabos, donde se abrieron 21 albergues para resguardar a los habitantes.

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, informó que por la tarde ya se registraban encharcamientos y escurrimientos en vialidades, y exhortó a la ciudadanía a no intentar cruzar los arroyos.

Agregó que los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas estaban cerrados a la navegación, debido al oleaje elevado.

Como medida preventiva, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó la suspensión de clases este martes en Los Cabos y La Paz.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reportó que aunque el centro del ciclón se encuentra lejos de las costas de BCS, el radio de influencia es muy amplio, por lo que ya se presenta oleaje elevado, además de que se han registrado desprendimientos nubosos que causan las lluvias.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 18:15 horas, Priscilla se encontraba a 300 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 495 km al sur-sureste de Cabo San Lucas. Se desplazaba a 13 km/h, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de 170 km/h.