Culiacán.- En el fraccionamiento San Luis, muy cerca del aeropuerto internacional de Culiacán, hombres armados que se encontraban en dos vehículos atacaron a elementos navales los cuales, al responder la agresión, lograron abatir a uno de ellos y uno más quedó herido, el resto huyeron a pie entre las calles.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que durante las labores de seguridad por dicho fraccionamiento fueron ubicadas personas armadas a bordo de dos vehículos, al darles seguimiento estos dispararon contra los elementos de la Marina.

Foto: Cortesía

El personal naval respondió la agresión y una vez que se controló la situación, en el sitio se localizó un civil muerto y uno más herido, el resto lograron huir del lugar, dejando abandonados los vehículos, los cuales cuentan con reporte de robo.

En el interior de una de las unidades se aseguraron armas de fuego y púas de acero que se utilizan para dañar los neumáticos de las autoridades federales y estatales cuando se registran persecuciones de grupos delictivos.

Las autoridades del sector salud registraron el ingreso de una persona lesionada con impactos de bala de nombre José Raúl “N”, de 24 años, el cual se encuentra bajo resguardo, por lo que se presume que este es uno de los que participo en el ataque a elementos de la Marina en el fraccionamiento San Luis.

afcl/LL