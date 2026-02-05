Más Información
San Francisco de Campeche.— El diputado local de Morena, Jorge Pérez Falconi, desconoció el liderazgo de Antonio Jiménez Gutiérrez como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, y lo acusó de ser víctima de su propia soberbia política.
Dijo que los diputados leales a la gobernadora Layda Sansores están cerrando filas y señaló que “esos problemas surgen porque el líder parlamentario Antonio Jiménez no ha sabido garantizar la unidad”.
