San Francisco de Campeche.— El diputado local de Morena, Jorge Pérez Falconi, desconoció el liderazgo de Antonio Jiménez Gutiérrez como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, y lo acusó de ser víctima de su propia soberbia política.

Dijo que los diputados leales a la gobernadora Layda Sansores están cerrando filas y señaló que “esos problemas surgen porque el líder parlamentario Antonio Jiménez no ha sabido garantizar la unidad”.

