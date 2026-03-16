El número de personas fallecidas por el impacto de un camión “trocero” en una vivienda en Guelatao de Juárez, municipio de la Sierra Norte de Oaxaca, aumentó a cuatro; dos de ellas murieron en el lugar del accidente y dos más cuando recibían atención hospitalaria.

Las víctimas fatales son una pareja originaria de Santiago Pinotepa Nacional, el conductor del camión y una mujer, de quien no se ha dado a conocer su identidad. Los cuerpos, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya fueron entregados a sus familiares.

Mientras que las personas lesionadas son originarias de las comunidades de Santa Catarina Lachatao, Santa María Jaltianguis, Santiago Xiacuí, Guelatao de Juárez, Santiago Laxopa, Capulálpam de Méndez, Santa Catarina Ixtepeji y San Juan Chicomezúchil.

Lee también Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Este hecho ocurrió mientras se desarrollaba la “Copa Benito Juárez” 2026, un torneo de básquetbol que reúne a equipos de comunidades zapotecas, chinantecas y mixes. Las versiones preliminares, según los videos que se han difundido, es que probablemente el camión que transportaba troncos de madera se quedó sin frenos y se impactó contra una vivienda en donde también funcionaba una tienda miscelánea.

En un primer momento se informó de dos personas muertas y ocho personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. Ayer, por la tarde, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó el fallecimiento de dos personas más.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y brindar acompañamiento a las víctimas.

Lee también El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

Mientras tanto, la “Copa Benito Juárez” 2026 fue cancelada por las autoridades deportivas responsables de la organización del torneo, así como, por las autoridades municipales de Guelatao de Juárez.

LL