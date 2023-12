Monterrey, NL, 5 de diciembre- La aparente tregua en las confrontaciones entre el Ejecutivo estatal, Samuel García, y los partidos PAN y PRI, que se vislumbró tras aprobar el Congreso la renuncia del gobernador interino,Luis Enrique Orozco Suárez, que habían designado las bancadas de ambos partidos, ante la licencia solicitada por el ejecutivo estatal, a fin de buscar la candidatura presidencial por MC, parece haber nacido fracturada, ya que este martes García Sepúlveda ya como gobernador único reconocido por el el bando opositor, arremetió nuevamente contra el tricolor y el blanquiazul.

Samuel García publicó esta mañana un video con una parte diferente de un mensaje que dio el lunes en un acto para poner en marcha 200 nuevos camiones para el transporte urbano, para explicar que no había dos gobernadores y el por qué decidió abandonar su aspiración presidencial.

“Nuevo León es lo más importante para mí y no lo iba a dejar en las garras del PRIAN. Escucha mi mensaje”, comentó García Sepúlveda en el video compartido esta mañana en sus redes sociales.

Expuso el gobernador, después que el lunes poco después de las dos de la tarde, fue autorizado por el Congreso para reasumir sus funciones: “Para quitar ambigüedades y dudas, quiero decirles que no hay dos gobernadores, hay uno que por cierto nunca se fue porque no ejercimos ni un solo minuto la licencia que nos habían concedido”.

Y termina el mensaje compartido: “siempre supimos que corríamos un riesgo de que el Congreso no iba a designar a alguien de este equipo, y siempre se dijo muy claro que no íbamos a arriesgar a Nuevo León, que no íbamos a dejar un solo minuto que llegara alguien fuera del equipo del nuevo Nuevo León porque han sido tantos resultados, tanto ahorro y tantos récords, que no podía un proyecto personal estar por encima del gran estado de Nuevo León y está hoy presente en esta inauguración de los camiones”.

Cabe mencionar que antes de que se diera a conocer que Luis Enrique Orozco, presentaría su renuncia al cargo de gobernador interino -luego aprobada por el Congreso-, Samuel García ya sabía que iba a tomar dicha decisión, pues el ex fiscal dijo haberle informado previamente.

Respecto al nuevo raspón que García Sepúlveda dio este martes al “PRIAN”, en el bando opositor campea un ánimo similar, indicativo de que siguen latentes los afanes de confrontación, pues ante un comentario publicado por un internauta informando que ya habían quedado aprobadas la renuncia de Orozco, y la revocación de la licencia de Samuel García, para que éste asumiera nuevamente la gubernatura, replicó el coordinador paniza Carlos de la Fuente, el lunes por la noche, “pues la renuncia a Luis Enrique Orozco se le aceptó hoy pasadas las 2pm y se aceptó también la cancelación de la licencia de @samuel_garcias a esas horas, así que Luis Enrique Orozco fue gobernador sábado, domingo y parte de hoy lunes y alguien usurpó esas funciones”, en clara alusión a Samuel García.

