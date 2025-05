Mérida, Yucatán.- Docentes que se encuentran en paro laboral advirtieron que si el gobierno federal o estatal aplica alguna represalia o descuento a quienes participan en la protesta, impedirán la realización de la elección judicial programada para este 1 de junio.

Limberh Santoyo Arzápalo, representante de Maestros y PAAES Unidos, señaló que ya circulan listas con nombres de al menos 158 trabajadores de la educación que serían sancionados en la próxima quincena.

“Si hay represalias, no habrá elecciones”, sentenció Santoyo Arzápalo, quien responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum por no cumplir sus compromisos de campaña, entre ellos la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007.

Docentes que se encuentran en paro laboral en Yucatán (27/05/2025). Foto: Especial

El líder magisterial advirtió que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) planea impedir el acceso a los centros de votación, y recordó que en años anteriores han recurrido a acciones como la toma de aeropuertos.

Asimismo, este martes maestros de la asociación Docentes Unidos y Luchando por Yucatán (DULY) y de Secundarias Unidas de Yucatán (SECUNY), marcharon desde el parque de San Juan hasta el Palacio de Gobierno.

Maestros protestan

Los maestros cerraron varias calles del centro histórico de la capital yucateca, lo que provocó congestionamientos viales.

La situación estuvo a punto de salirse de control, pues en la esquina de la calle 59 por 60, donde los docentes cerraron el paso vehicular, uno de los profesores fue atropellado lo que desató la furia de sus compañeros.

Protesta de maestros yucatecos (27/05/2025). Foto: Especial

El responsable del atropellamiento comentó: Les estoy pidiendo que me dejen pasar, yo no tengo nada que ver con lo que están haciendo, yo tengo prisa, tengo que entrar a mi trabajo, me están perjudicando, sus derechos terminan dónde empiezan los míos, acotó.

Hay que mencionar que los maestros causaron daños al vehículo, sin embargo, comentó que no reclamará pues no encontraría a quien decirle, “esto no es protestar, es vandalismo”.

El magisterio yucateco se mantiene en paro indefinido de brazos caídos y con presencia en plazas públicas, con el objetivo de paralizar el sistema educativo hasta obtener una respuesta concreta.

