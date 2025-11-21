La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el Mega Proyecto Operativo Nuevo Nayarit, impulsado por el gobernador Miguel Ángel Navarro y que ha permitido la recuperación del 93% del patrimonio irregularmente administrado en el Fideicomiso Bahía de Bandera.

En su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo dijo que "el gobernador Navarro, desde que llegó al gobierno, planteó que en contubernio con gobiernos anteriores, había habido despojo de tierras, que se habían ido comprando, supuestamente, cuando en realidad había una red con notarios y otros esquemas para irse apropiando de tierras".

En este sentido, la Presidenta anunció que se recuperan esas tierras para el estado de Nayarit y además reconoció la investigación y resultados. Destacó la importancia de rescatar terrenos que son del pueblo de Nayarit y la calidad de las playas nayaritas.

Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del 21 de noviembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

“Pero lo importante de esto es, estos esquemas que se fueron dando en el pasado de despojo de tierras, a ejidatarios principalmente, o incluso tierras nacionales o tierras estatales que las fueron vendiendo a ellos mismos a precios risibles, un terreno del pueblo de Nayarit, porque es del pueblo de Nayarit. Entonces sí, es muy importante, es muy importante lo que se hizo y las playas de Nayarit son excepcionales”.

Este megaoperativo forma parte de una estrategia integral de saneamiento financiero que incluyó la digitalización de la recaudación estatal —que pasó de 250 millones de pesos anuales a más de 3 mil 400 millones—, así como la recuperación de terrenos y recursos públicos desviados.

La Presidenta también destacó el acierto del gobernador de Nayarit al renombrar como Nuevo Nayarit a la zona antes conocida como Nuevo Vallarta.

“Y tuvo también el acierto de que le llamó Nuevo Nayarit. Se llamaba Nuevo Vallarta, a la parte de Nayarit, de Bahía de Banderas, pegada a Puerto Vallarta. Entonces le llamó Nuevo Nayarit y ha habido también un desarrollo turístico ahí muy importante.

nro/bmc