Más Información
Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa
Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán
Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto
Pachuca.- Dos policías fueron separados de su cargo en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Epazoyucan, Hidalgo, luego de que participaran en una agresión ocurrida el día de ayer, durante un intento de desalojo por parte de un grupo de presuntos invasores contra pobladores de la localidad de El Velillo, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
Este conflicto agrario entre habitantes de la zona e integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) derivó en un nuevo enfrentamiento entre ambos grupos. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública tanto de Mineral de la Reforma como de Epazoyucan, debido a que los terrenos en disputa colindan entre ambas demarcaciones.
Lee también Se forma la Tormenta Tropical Ivo en el Pacífico; alertan por intensas lluvias en Guerrero y Oaxaca
Los pobladores denunciaron que agentes de seguridad participaron en la agresión. Ante ello, la alcaldía de Epazoyucan informó que, tras verificar la intervención de dos uniformados en el conflicto, se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la terminación de su relación laboral.
Asimismo, se advirtió que no se tolerarán conductas indebidas por parte del personal de seguridad pública, cuya función principal es salvaguardar el orden y la tranquilidad de la población.
Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier abuso de autoridad o conducta inapropiada por parte de los servidores públicos.
Seculta exige a Adidas suspender tenis “Oaxaca Slip On”; demandan reconocimiento público del origen cultural de los diseños
aov/cr