Pachuca.- Dos policías fueron separados de su cargo en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Epazoyucan, Hidalgo, luego de que participaran en una agresión ocurrida el día de ayer, durante un intento de desalojo por parte de un grupo de presuntos invasores contra pobladores de la localidad de El Velillo, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Este conflicto agrario entre habitantes de la zona e integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) derivó en un nuevo enfrentamiento entre ambos grupos. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública tanto de Mineral de la Reforma como de Epazoyucan, debido a que los terrenos en disputa colindan entre ambas demarcaciones.

Los pobladores denunciaron que agentes de seguridad participaron en la agresión. Ante ello, la alcaldía de Epazoyucan informó que, tras verificar la intervención de dos uniformados en el conflicto, se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la terminación de su relación laboral.

Asimismo, se advirtió que no se tolerarán conductas indebidas por parte del personal de seguridad pública, cuya función principal es salvaguardar el orden y la tranquilidad de la población.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier abuso de autoridad o conducta inapropiada por parte de los servidores públicos.

aov/cr