Un juez dictó sentencia y condenó a Luis Gustavo Jiménez Juárez a 37 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Federico Mazzoni, quien se desempeñaba como gerente del Mamita’s Beach Club, ubicado en la calle 28, en la zona de playas de Playa del Carmen.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que, además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado —detenido en septiembre de 2022 en Veracruz— deberá pagar una multa de 216 mil 495 pesos, así como 864 mil 350 pesos por concepto de reparación del daño material.

El crimen se registró el 25 de enero de 2022, cuando el hoy sentenciado arribó al club de playa acompañado de Enrique D., Miguel U. y Paul N., y solicitó la presencia de Mazzoni, ciudadano argentino, radicado en Playa del Carmen, quien tenía 47 años de edad.

De acuerdo con la versión oficial, dos de los implicados condujeron a la víctima a los baños del establecimiento, donde fue asesinado, para posteriormente huir del lugar con el apoyo de Paul N., quien facilitó la fuga en motos acuáticas. Luis Gustavo Jiménez formó parte de los autores materiales del homicidio.

La FGE señaló que el asesinato se habría cometido como represalia por permitir la realización de un operativo policiaco en el club de playa. En el marco de las investigaciones, la dependencia indicó que al menos seis personas estuvieron involucradas, entre ellas una mujer.

Como autores intelectuales, fueron señalados Andrés, alias “El Avispón” o “El Henry”, y Ana, conocida como “Doña María”, quienes presuntamente ordenaron el homicidio, mientras que cuatro personas participaron como autores materiales.

El 30 de enero de 2022, la entonces administración de la FGE, encabezada por Óscar Montes de Oca, informó la detención de Enrique, Miguel y Paul, quienes se acogieron a un criterio de oportunidad. Posteriormente, el 3 de marzo, se anunció la captura de Wilber U., alias “El Molusco”, presuntamente encargado de solicitar a una empleada del lugar que llamara a la víctima.

En septiembre de 2022, fue aprehendido Luis Gustavo Jiménez Juárez en Veracruz, en colaboración con la Policía de Investigación de esa entidad. Finalmente, el 29 de junio de 2023, se dio a conocer la detención de Raúl Z., alias “El Comandante Oso” o “Comandante Cero”, en Pachuca, Hidalgo, por quien incluso se ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aportara información sobre su paradero.

