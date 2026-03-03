“Karam”, “Hitzil” y “Kobu”, elementos caninos pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México, fueron dados de baja en una ceremonia oficial.

Los agentes pastor belga malinois causaron baja del Servicio Activo de la Armada de México, por lo que fueron despedidos en las instalaciones de la Primera Región Naval del puerto de Veracruz.

Foto: Semar

El comandante de la Primera Región Naval, el almirante Ramiro Lobato Camacho, encabezó el retiro de los binomios caninos, los cuales fueron seleccionados y entrenados en el Grupo de Operaciones de Control de Binomios Caninos de la Armada de México con sede en la Ciudad de México.

Durante el servicio que prestaron a la Armada de México, los elementos caninos desempeñaron funciones como detección de narcóticos, explosivos, divisas y armas de fuego.

Durante el evento oficial, la Secretaría de Marina reconoció la fuerza de trabajo que hay en un binomio canino para continuar contribuyendo a la seguridad de los mexicanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL