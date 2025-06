Tuxtla Gutiérrez.- La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó los decretos suscritos esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum para que la antigüedad en el trabajo sea el criterio principal para la movilidad y la reversión gradual de la edad de jubilación, establecida ahora en los 53 años para mujeres y 55 años para varones en 2034.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó que dichos decretos no resuelven las demandas fundamentales de los trabajadores de la educación.

Nuestra demanda, sostuvo, es la abrogación total de esa ley nefasta del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón en 2007.

En una videograbación difundida en redes sociales, el líder sindical enfatizó que no aceptan porque los decretos que apenas se emitieron no resuelven sus demandas porque no ayudan a todos los trabajadores, únicamente a un porcentaje muy mínimo.

Lee también Decreto de Sheinbaum que reduce la edad de jubilación “son migajas maquilladas de justicia”: Sección 22

González Vázquez reiteró que la exigencia es la abrogación de la Ley del ISSSTE, en consecuencia, la huelga nacional que decretó un receso se reanudará próximamente "con mayor contundencia, unidad y fuerza a nivel nacional”.

La segunda demanda principal, enmarcó, es la abrogación de la reforma educativa aprobada durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente de la Sección 7 en Chiapas agregó que pronto se realizará la asamblea nacional representativa de la CNTE.

En ese encuentro, puntualizó, se revisarán los decretos firmados por la presidenta Sheinbaum, pero el posicionamiento de la Coordinadora es de que no resuelven las demandas fundamentales de los trabajadores del sector educativo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL