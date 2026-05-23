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Estudiantes de la Escuela Náutica Mercante del puerto de Veracruz fueron evacuados tras registrarse la tarde de hoy un incendio en sus instalaciones.
Tres jóvenes fueron atendidos médicamente por síntomas de intoxicación por el humo que provocaron las llamas.
De acuerdo con diversos reportes, el incendio inició en uno de los dormitorios del colegio, uno de los de mayor arraigo de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
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Elementos de distintas corporaciones y de bomberos atendieron la emergencia que provocó que docenas de estudiantes fueran evacuados.
A las pocas horas fueron controladas y sofocadas las llamas.
La Secretaría de Marina informó que el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad por elementos de Bomberos Municipales, en coordinación con Protección Civil, personal naval y apoyo con pipa de agua.
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Y confirmó que de manera preventiva, tres estudiantes fueron valorados tras presentar inhalación de humo, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.
La institución naval dejó en claro que el resto del personal de estudiantes se encuentra bien.
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jecg/cr
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