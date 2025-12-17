Juchitán. – Un incendio en una bodega de artículos de unicel alarmó a los vecinos de las colonias Benito Juárez y José López Portillo, de Tehuantepec, y movilizó a bomberos, cuerpos de seguridad y voluntarios.

La conflagración se detectó a las cuatro de la mañana y ocho horas después, el fuego fue controlado, pero aún no estaba sofocado, ante el volumen de los productos almacenados en el lugar.

El coordinador regional de Protección Civil, Jesús González Pérez, dijo que el incendio no dejó lesionados ni pérdidas de vidas humanas. Solo daños materiales que se estimarán posteriormente, aunque, indicó, que el fuego arrasó con unas 400 toneladas de vasos y platillos de unicel.

Personal de bomberos de Juchitán, de Salina Cruz y de Oaxaca acudieron a combatir el incendio, con el apoyo de los dueños de las pipas de agua de Tehuantepec, así como de vecinos voluntarios que lucharon para impedir que el incendio se propagara a las viviendas vecinas.

Foto: Especial

Brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribaron al sitio de la conflagración para aislar las líneas de transmisión y posteriormente revisar las condiciones de los transformadores que estuvieron sometidos a las altas temperaturas.

Las grandes columnas de humo negro llegaron a cubrir el cielo de Salina Cruz, empujadas por un leve viento del norte, mientras que en Tehuantepec alarmó a la población cercana al incendio debido a que el humo cubrió las viviendas.

Elementos de la Marina y de la Defensa Nacional se coordinaron para apoyar a la población y para brindar la seguridad, mientras que elementos de protección civil ayudaron incluso a poner a salvo algunas cajas con el unicel.

afcl/LL