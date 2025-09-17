Más Información

Piedras Negras.— El espectáculo de drones que estaba programado en este municipio de Coahuila fue cancelado después de que dos aparatos chocaran y se desprogramaran, lo que generó el desplome del resto de las aeronaves.

El ayuntamiento de Piedras Negras (Morena), había anunciado un espectáculo de drones para iluminar el cielo durante los festejos del Grito de Independencia, lo que había generado entusiasmo entre los asistentes; sin embargo, este se vio opacado cuando apenas comenzaron a subir los drones, dos de ellos cayeron y continuó con el colapso como cascada de muchos más.

Inmediatamente, en cuestión de segundos, concluyó la presentación del espectáculo aéreo y cientos de asistentes no pudieron disfrutarlo. Los hechos ocurrieron después de la participación de un mariachi.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, se encontraba en el escenario al momento de la falla. De acuerdo con asistentes, muchas personas se enojaron y otras se desilusionaron al no poder ver el cielo iluminado.

