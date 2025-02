LA PAZ, BCS., 25 de febrero.- Baja California Sur continúa resintiendo los efectos de la sequía en prácticamente todo el territorio estatal, donde las lluvias fueron escasas el año pasado, por lo que autoridades evalúan solicitar la declaratoria de emergencia ante afectaciones al sector ganadero.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, informó que además de los planes emergentes de apoyo a los ganaderos implementados desde el año pasado, buscará que el Gobierno federal apoye al estado con esta solicitud, y enfatizó que sobre todo el norte del estado se encuentra con afectaciones.

“Voy a pedir a Protección Civil para seguir el mecanismo. Acabo de estar en el norte y es lamentable la situación. No significa que en el sur no haya necesidades. Ya están batallando todos los municipios pero hay que empezar por alguna zona y sería la zona serrana donde no tienen recursos”, declaró.

El estado registra una situación desértica y con menores indicadores de lluvia del país. Foto: Archivo

Aseguró que conjuntamente con la Unión Ganadera estatal y las comunidades buscarán seguir apoyando, incluso a través de la innovación, pero admitió se requieren recursos.

“No vamos a dejar a los rancheros, con lo que podamos, hasta donde podamos”, expresó.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Monitor de Sequía en México, al cierre del año pasado BCS aparecía en estatus de “anormalmente seco”, con un 90 por ciento del territorio afectado.

La situación desértica de BCS y de menores indicadores de lluvia del país -180 milímetros en promedio al año- se agudizó el año pasado, como informó EL UNIVERSAL, ante la falta de precipitaciones asociadas a huracanes.

Al cierre del año pasado Baja California Sur aparecía en estatus de “anormalmente seco”. Foto: Archivo

Y es que fue una temporada atípica, pues se pronosticaron 18 ciclones tropicales para el Pacífico mexicano, y se formaron solo 12 y de ellos, únicamente la tormenta tropical Ileana se aproximó a BCS y dejó pocas lluvias focalizadas al sur.

Julio Villarreal Trasviña, director local de la Conagua, en el informe de la temporada ciclónica indicó que la situación fue “dramática”, pues las lluvias asociadas a estos fenómenos son de vital importancia para el estado, y al no tenerse, el campo se vio afectado.

Este martes visitan al municipio de La Paz autoridades federales de la Conagua para revisar proyectos de captación de agua para el municipio y firmas de convenios para el uso de agua recuperada.





