El inicio de este 2025 ha resultado letal para las mujeres en el estado potosino, pues apenas en menos de 2 meses se han registrado al menos 4 muertes violentas de mujeres en la entidad, conmocionando a la población en general. Anaiza, Mayté, Daniela y Lourdes son los nombres de las 4 mujeres que han resonado en las últimas semanas en San Luis Potosí, y por las cuáles se han realizado marchas, homenajes y pronunciamientos exigiendo justicia y que la violencia contra las mujeres cese. Cabe señalar que de estos 4 casos de muertes violentas, solo 3 han sido clasificadas y son investigadas bajo el protocolo de feminicidio, pues el caso de Daniela Martell, la pintora y conductora de Indrive, fue catalogado por la Fiscalía General del Estado como homicidio doloso relacionado con la venta de droga.

Desaparición y asesinato de Daniela Martell

El caso de la pintora y conductora de InDrive de 40 años de edad estremeció por completo a la población potosina, su desaparición hizo eco en todos los círculos y grupos sociales. Fue vista por última vez el 6 de enero durante un convivio familiar con motivo de la tradicional partida de rosca. De acuerdo a la indagatoria de la FGESLP, Daniela fue secuestrada durante esa misma noche y llevada a un domicilio en la colonia Don Miguel, para cuando su familia denunció su desaparición, la pintora ya había sido asesinada. Pues aunque el ente de justicia tardó 43 días en esclarecer los hechos y confirmar su muerte, se determinó que la pintora fue asesinada el 7 de enero.

Sus restos con rastro de ácido para intentar exterminarlos fueron encontrados en un predio en el municipio de Zaragoza el 15 de enero, y fue hasta el miércoles 12 de febrero cuando se confirmó que los restos encontrados pertenecían a ella. Por la desaparición de Daniela Martell fueron aprehendidas 5 personas, entre ellas, una ex candidata a la presidencia municipal de Zaragoza; Daniela días antes denunció violencia familiar, no obstante, la Fiscalía determinó que esto no estuvo relacionado con su asesinato.

Feminicidio de Anaiza Vega

El asesinato de Anaiza Vega se convirtió en el primer caso investigado bajo el protocolo de feminicidio en este 2025 en San Luis Potosí. El hecho ocurrió durante la noche del 19 de enero en la colonia Morales; Anaiza fue brutalmente asesinada a apuñaladas luego de que intentó defender a su hija Regina de 19 años de edad, de su exnovio. Familiares y amigos comenzaron a pedir justicia por Anaiza, y por Regina quien también fue brutalmente atacada por “Esteban” y quien intentó desfigurarle el rostro y tras el ataque provocó daños en el brazo, pulmones y gran parte de la cara. A casi un mes del feminicidio de Anaiza, el responsable plenamente identificado como un ex policía de Nuevo León, permanece prófugo de la justicia, mientras Regina aún se encuentra en proceso de recuperación por el brutal ataque.

Feminicidio de Mayté, una enfermera en Ciudad Valles

El 12 de febrero, mismo día que se confirmó que los restos encontrados eran los de Daniela Martell, esa misma noche se registró otro feminicidio en la entidad potosina. Fue en Ciudad Valles donde en su propio domicilio en la colonia villa del Real, Mayte Mata de 39 años de edad, quien dedicaba su vida al servicio de los demás al ser enfermera fue atacada con un arma punzocortante y asesinada por un hombre con el cual mantenía una relación. El cuerpo de Mayte fue descubierto por uno de sus hijos, quien de inmediato pidió auxilio. El feminicida, quien presuntamente huyó a bordo de la camioneta de la enfermera, aún se encuentra prófugo de la justicia. Compañeros del hospital donde laboraba mayté, asi como familia y amigos realizaron un último adiós y homenaje a la enfermera vállense el viernes por la tarde, además de hacer el llamado de justicia.

Feminicidio de Lourdes, trabajadora de INAPAM en Ciudad Fernández

A 4 días del feminicidio de Mayté, de nueva cuenta una nueva muestra de la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí tuvo lugar, un nuevo feminicidio en el estado, Lourdes una mujer de 49 años reconocida por ser una líder social y política en el municipio de Ciudad Fernández fue asesinada en su domicilio. En su vivienda en el fraccionamiento Real de Moctezuma fue encontrado el cuerpo sin vida de Lourdes quien fue atacada con un arma punzocortante causándole múltiples heridas que terminaron por arrebatarle la vida. Lourdes era funcionaria del INAPAM en esa demarcación, hasta el momento no se tiene identificado a un posible responsable, sin embargo, se mantienen las líneas de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Tras estas muertes violentas que han marcado el inicio de este 2025 en San Luis Potosí, colectivos y grupos de mujeres han levantado la voz para pedir acciones inmediatas y urgentes para detener la ola de violencia contra las mujeres en el estado.

El Colectivo voz y Dignidad por los nuestros, así como la agrupación 50+1 San Luis Potosí, han llamado y urgido a las autoridades a actuar ante este panorama desalentador y a que exista justicia en estos y cada uno de los casos de violencia contra las mujeres en el estado. En el 2024 y 2023 se registraron en el estado 12 feminicidios en cada año, sin embargo, colectivos de víctimas de feminicidio han señalado que se han catalogado muertes violentas como “homicidio” para contener las cifras. Además, cabe destacar que, en agosto de 2024 se levantó la Alerta de Violencia de Género en los municipios de Matehuala, Tamazunchale y Tamuín.





