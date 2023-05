Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó durante un festejo por el Día de las Madres que su mamá Silvia Sepúlveda lo quiere para Presidente de la República y a su esposa Mariana para que sea senadora.

Durante el evento “Te amo mamá” que se llevó a cabo en el Centro de las Artes del Parque Fundidora, el mandatario estatal señaló la importancia de este día en que se festeja a las madres, pero además porque su hija Mariel cumple dos meses de vida y su esposa Mariana “se estrena como mamá”.

Foto: Especial

Expresó su especial afecto a su madre Silvia Sepúlveda, “La Loca le decimos en la casa”, y agregó “yo sé que todo mundo se va a sentir reflejado con lo que les voy a decir, pero estoy convencido que he llegado a ser quién soy gracias a ella, a su empuje y a su inagotable energía”.

Mencionó que “de muy chiquito alguna vez le dije que yo quería ser el Papa, no sé por qué, pero que yo quería ser el Papa, y no me van a creer, me empezó a llevar a misa diario, todos los días a misa de 7 y me dejaba en la escuela a las ocho, me hizo monaguillo, y ahí me traía para arriba y para abajo, todos los días persignado”.

Luego en alguna otra ocasión comentó, “le dije, mamá quiero salir en la Tele, y movió mar y tierra y me metió de conductor en un noticiario en TV Nuevo León; de los nueve a los once años, andábamos todo el día de friega, salíamos de la escuela y luego todo el día al canal, a grabar, por eso tengo fotos con (Dante) Siboldi, y El Matador (Luis Hernández). Andaba ahí entrevistando deportistas y políticos.

Afirmó que aunque fuera una ocurrencia, su madre siempre le brindaba su apoyo y lo mismo para sus hermanos. “Ella se podía quedar sin comer, o como decía papá (Samuel Orlando García Mascorro), podemos comer todo el año atún mientras podamos darles la mejor educación”, en fin que “ella fue el mejor ejemplo de que todo se puede”.

Foto: Especial

Resumió que su madre “me trajo de monaguillo, luego me trajo en la tele, luego me metió al fútbol americano, siempre llegaba enzoquetado y ella lavaba las fundas, que todo estuviera limpio, y aparte pues era una familia que se puede decir numerosa”.

¿Cómo su madre apoyó a Samuel García en su trayectoria política?

“Luego este hijo crece y un día llego a la casa donde no había ni un político, teníamos prohibido hablar de política en las carnes asadas, porque “ingas” los políticos, puro rata, y ya saben, llego y les digo, quiero ser diputado, imagínense, diputado, peor todavía”, mencionó Samuel García.

El caso es que a la semana, ya traía la camioneta con bocinas, pancartas, y un día un amigo le habló para decirle “qué hace tu mamá arriba de un árbol”, pues andaba pegando propaganda en los árboles del distrito local 18, “nombre, me presumía, miren mi hijo tan chulo, por eso me empezaron a decir Gordolfo Gelatino”, señaló sonriente el mandatario estatal. “Ahí madre, ahí madre”, expresó García Sepúlveda y agregó que el caso es que llegó a diputado local.

“Y todo mundo me decía, tu mamá es la mejor coordinadora de campaña de todo el país, andaba para arriba y para abajo, y las mantas y casilleros, se hizo profesional”, señaló.

A los tres años, les dijo en su casa, “pues ahora quiero ser senador”, nombre, si el distrito 18 lo tapizó de propaganda, ahora todo el estado desde Mier (y Noriega) hasta Anáhuac; traía a mis tías, y a mis abuelas, los tacos y los lonches, comentó Samuel y señaló que su madre hizo sacrificios y tuvo desveladas que no le tocaban, porque yo ya era un adulto, ya tenía 27 años, y ella todos los días era la primera en llegar y la última en irse.

“Y hace un año y medio que le dije que iba por la gubernatura, nombre ya se han de imaginar”, dijo el gobernador, desatando la algarabía al señalar “y ahora está todos los días “presidente, presidente, cálmate, cálmate loca, sí -dijo-, ya quiere campaña (para Presidente) y además señaló que expresa su madre, “Mariana va de senadora, yo la ayudo”.

Festeja gobierno del estado a mamás de Nuevo León. Foto: Gobierno de Nuevo León

A lo que expresó, “pérate, pérate” y mencionó, “pero aunque suene en broma, es algo inexplicable”, que lo ayuda a cumplir lo que se propone.

Por eso le dijo durante el acto por el Día de las Madres, “el agradecimiento que hoy te quiero dar en público y creo que hablo por mis hermanos y los miles de ahijados que tienes, que siempre estás con esa amabilidad, feliz, sonriente y ayudante”.

Dijo que lleva tatuada su frase “el que no vive para servir, no sirve para vivir” y otra expresión “a descansar al panteón”, como lo acicateaba “loco, levántese, y así nos traía”. Por eso le pidió, “ya no me presiones con la Presidencia, tranqui”.







