Al dar a conocer que su administración cumple en tiempo y forma los 12 proyectos incluidos en el libro de promesas de campaña, el gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que con más y nuevos frentes de trabajo se garantiza la conclusión de las líneas 4 y 6 del Metro.

En el Nuevo León Informa en donde estuvo acompañado del Secretario de Movilidad y Planeación, Hernán Villarreal, el Gobernador aclaró que no se está recortando ninguna línea del Metro que se prometió.

“Aquí en Nuevo León no queremos que la confusión dañe este gran logro que vamos a tener. En esas propuestas de campaña estábamos planteando dos líneas del Metro y de ser posible tres, es decir, estamos cumpliendo lo que se prometió en 2021, ahí viene por escrito en el libro y ninguna línea se está recortando.”, dijo.

Entre estos 12 proyectos destacan el Centro Logístico del Noreste, infraestructura regional, plan hídrico, reestructura del transporte, Distrito Infantil, Parque del Agua para el Mundial, refundar la Fuerza Civil, línea 4 y 6 del metro.

García Sepúlveda indicó que una meta inicial para el Mundial FIFA 2026 es la conclusión de 12 kilómetros de Fundidora hasta Citadel con cinco estaciones funcionado para llegar al Estadio de los Rayados.

El Mandatario estatal destacó la importancia de una ampliación de la línea 6 hasta el Aeropuerto considerando que se contará con un gran flujo de visitantes con motivo del mundial de futbol.

“Esta ampliación que no se prometió en campaña porque simple y sencillamente no teníamos permiso del Aeropuerto y no hay ninguna estación del Metro en México que llegue hasta el Aeropuerto, ni en Guadalajara, ni en Ciudad de México”, refirió.

Por su parte el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal señaló que estas obras representan la solución a largo plazo de la movilidad que requiere la ciudad.

