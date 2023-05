El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inició su gira de trabajo en Los Ángeles, California, con la finalidad de atraer mayores inversiones económicas al estado.

En Nuevo León se han confirmado más de 130 proyectos de inversión de costumbre del 2021 a marzo del 2023, con 68 nuevas empresas y 62 expansiones, lo cual representa aproximadamente 11 mil 564 millones de dólares para el estado.

Samuel García acudió a Estados Unidos para participar en el Milken Institute Global Conference, Advancing a Thriving World, en donde expondrá en el panel “Modernizing Global Supply Chains”.

Además, será ponente con el tema “Nearshoring's Impact on North America: A New Era in Trade Dynamics”, en el que también estará presente el legislador Darrell Issa, y directivos asociados al Milken Institute.

En el marco de esta gira de trabajo por California, sostendrá también reuniones con el ex Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y con los directivos de Clearlake Investment, Volkswagen, Mattel, Apple, Target y PayPal.

“Vamos a ir a conocer la Gigafactory de Tesla de Fremont, California, con el afán de conocer a sus directivos, conocer las buenas prácticas, los retos que tuvieron para que la planta de Nuevo León, que va a ser la más grande del mundo, se haga de manera eficiente con todo el apoyo de Gobierno”, indicó.

En esta gira de trabajo por California, acompañan al gobernador Samuel García, el Secretario de Economía, Iván Rivas y Emmanuel Loo, subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía.







