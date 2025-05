La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García externó sus condolencias por el fallecimiento del priísta Fidel Herrera Beltrán.

"A nombre del pueblo de Veracruz y de una servidora, extiendo las sentidas condolencias a familiares del exgobernador Fidel Herrera Beltrán ante su sensible fallecimiento", externó en sus redes sociales.

La mandataria morenista, aseguró que el exgobernador de Veracruz fue un "destacado político" y representante de Veracruz en varios escenarios de la vida pública.

Muere Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz (02/05/2025). Foto: X (@FidelHerrera)

Herrera Beltrán falleció hoy en la Ciudad de México a los 76 años de edad y su deceso causó gran consternación en los principales líderes políticos y sociales del Veracruz y de México.

“Hace unas horas, mi padre entró en el sueño de la eternidad. Y vaya que será eterno”, aseguró Javier Herrera Borunda, hijo de ex gobernador, ex diputado local y federal, ex senador y ex cónsul en Barcelona.

