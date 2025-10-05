Puebla.— La doctora Lilia Cedillo Ramírez rindió protesta como rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ( BUAP) para su segundo periodo 2025-2029, y en su mensaje afirmó que velará para que esta casa de estudios esté libre de violencia y todos realicen sus labores de manera segura.

Además, afirmó que la gobernanza para la paz es el eje central en el cual todos quieren marchar, y se comprometió a que ninguna expresión pacífica y respetuosa será reprimida durante esta gestión. Apeló al compromiso de todos para transitar por el camino de la paz y recuperar aquellos valores que, en algunos casos, se han perdido.

Ante el Consejo Universitario y de la comunidad estudiantil, así como de José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobierno del estado, y de José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, la rectora se refirió a las amenazas contra los estudiantes, mencionó que las redes sociales cuando no son manejadas de manera adecuada pueden hacerles creer a los jóvenes que lo que están viendo es la realidad y dejan de analizar lo que alguien les está enseñando en contenidos.

Cedillo Ramírez mencionó que la salud emocional de los jóvenes no es una tarea que corresponda únicamente a la universidad, por lo que hizo un llamado a las familias de los jóvenes, “pues la paz y la tolerancia se construyen desde el hogar”.

La rectora de la máxima casa de estudios de Puebla expresó al coordinador de gabinete del gobierno del estado que para este segundo periodo al frente de la BUAP desea consolidar una alianza por Puebla, la cual se basará en tres momentos.

“Tenemos planteado momentos diferentes para que juntos emprendamos proyectos a favor de nuestra comunidad poblana. Un momento sería un análisis de esos proyectos que le hacen falta a nuestra sociedad y que van a beneficiarla, como salud, medio ambiente, desarrollo tecnológico”, especificó.

El segundo momento será cuando se pongan en marcha esos proyectos, y el tercer momento sería al final de su gestión como rectora de la BUAP, cuando la universidad asegurará que esos proyectos trasciendan más allá de una administración.