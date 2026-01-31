León. - Una cebra se ahogó en el embalse del safari del Zoológico de León (ZooLeón). Se presume que el incidente se derivó de la entrada accidental de la cebra al agua y por las condiciones de fango no pudo salir.

La pérdida ocurrió durante la pasada temporada de lluvias, pero se conoció esta semana a través de la regidora Norma Patricia López Zúñiga, consejera del Zoológico de León.

La muerte de la cebra ocurrió el 7 de octubre de 2025, por “ahogamiento en un cuerpo de agua" ubicado en las inmediaciones del Safari.

En ese lugar “los ejemplares viven en un esquema de semilibertad, interactuando en el entorno natural”, precisó el ZooLeón en una ficha informativa.

Lee también Diputados de Guanajuato piden investigar muerte de animales en Zoológico de León por presunta negligencia de directivos

Reiteró su compromiso de atención y preservación de las especies y colabora en las investigaciones que puedan desprenderse de los hechos descritos.

La muerte de la cebra se acumula a los decesos de otras especies, como los 24 borregos muflones que fueron atacados por una jauría de perros ferales el 2 de diciembre pasado y de un avestruz atacada por leones en un vertedero del safari.

Este viernes 30 de enero, el Consejo del Zoológico designó al médico veterinario zootecnista Alejandro de Jesús Romo Salazar como nuevo director, en sustitución de Rigoberto Montes Palomares, quien renunció al cargo tras la muerte de los borregos muflones.

Lee también Jauría de perros ferales mata 24 borregos muflones en Zoológico de León; sospechan que fue una acción premeditada

El nuevo titular cuenta con experiencia en el manejo de fauna silvestre y gestión técnica en zoológicos y parques públicos.

En sesión extraordinaria de consejo se presentó una terna integrada por perfiles con experiencia y trayectoria en el manejo de fauna y administración de espacios zoológicos.

La presidenta del Consejo, Rebeca González Pasini, resaltó la sólida trayectoria y preparación del nuevo director, con la experiencia y el perfil idóneo para encabezar esta nueva etapa del recinto.

“Considero que es la persona adecuada y estoy consciente que el consejo va a trabajar muy bien de la mano con él, y lograr el objetivo que nos planteamos: ser el mejor zoológico de México”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl