El , el cual fue arrastrado hace menos de una semana por la corriente de agua del río Tuxpan, apareció flotando en aguas del Golfo de México, en el sur de .

El famoso restaurante del puerto de Tuxpan (norte de Veracruz), recorrió más de 300 kilómetros mar adentro para llegar, en dos partes, frente a costas de Alvarado y en , en la zona sur de la entidad.

En los dos casos, fueron pescadores –quienes habían salido a alta mar a pescar- quienes ubicaron las dos partes flotando del restaurante con más de 40 años de antigüedad en las aguas del mar y difundieron videos del suceso.

“Mira, acá anda la casa, acá anda la casa… refrigerador, de todo trae…”, se escucha decir a uno de los pescadores que videograbó el hallazgo de la estructura que encalló.

El hecho ha causado cierta conmoción y sorpresa en redes sociales, pues la estructura de madera recorrió más de 300 kilómetros mar adentro.

Fue la crecida del río Tuxpan, a consecuencia de las intensas lluvias de la semana pasada, la que provocó que el restaurante fuera arrastrado del malecón de esa ciudad, ante el asombro de ciudadanos.

