El restaurante flotante El Atracadero, el cual fue arrastrado hace menos de una semana por la corriente de agua del río Tuxpan, apareció flotando en aguas del Golfo de México, en el sur de Veracruz.

El famoso restaurante del puerto de Tuxpan (norte de Veracruz), recorrió más de 300 kilómetros mar adentro para llegar, en dos partes, frente a costas de Alvarado y en Sontecomapan, en la zona sur de la entidad.

En los dos casos, fueron pescadores –quienes habían salido a alta mar a pescar- quienes ubicaron las dos partes flotando del restaurante con más de 40 años de antigüedad en las aguas del mar y difundieron videos del suceso.

“Mira, acá anda la casa, acá anda la casa… refrigerador, de todo trae…”, se escucha decir a uno de los pescadores que videograbó el hallazgo de la estructura que encalló.

El hecho ha causado cierta conmoción y sorpresa en redes sociales, pues la estructura de madera recorrió más de 300 kilómetros mar adentro.

Fue la crecida del río Tuxpan, a consecuencia de las intensas lluvias de la semana pasada, la que provocó que el restaurante fuera arrastrado del malecón de esa ciudad, ante el asombro de ciudadanos.

