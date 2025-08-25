Más Información

Culiacán.- En las , los cuerpos de salvamento acuático y elementos de rescate de la Cuarta Zona Naval prestaron auxilio a ocho turistas con problemas para salir del mar y por presentar un quebranto en su salud.

Las autoridades dieron a conocer que en la zona de la Isla de la Piedra una visitante del interior del país presentó durante su estancia problemas de salud en la caja torácica, por lo que fue necesario trasladarla al muelle de la Cuarta Región Naval, donde fue recogida por una ambulancia de la Cruz Roja que la traslado a un hospital.

El personal de una de las unidades de rescate marítimo fue el encargado de brindarle las primeras atenciones médicas y una vez que se logró estabilizarla, se procedió a su traslado al muelle de la zona naval.

Con auxilio de lanchas y Jet Sky, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, en varias intervenciones, lograron rescatar a siete turistas nacionales que eran arrastrados por el fuerte oleaje y les impedía lograr llegar a la orilla de las playas.

En una de sus intervenciones, en la playa de Sábalos Uno, cinco visitantes nacionales que se metieron al mar para disfrutar de las aguas del Pacífico fueron sorprendidos por los fuertes oleajes por lo que estos fueron jalados a aguas más profundas, por lo que fue necesario en acudir a rescatarlos.

Al ser sacados a tierra firme, paramédicos los atendieron ya que presentaban cansancio por el esfuerzo realizado para intentar salir y crisis nerviosas, una vez que fueron estabilizados, estos se retiraron a sus hoteles.

En las playas de la zona Dorada, una visitante originaria del estado de Jalisco que ingresó al mar para bañarse tuvo que ser rescatada ya que el fuerte oleaje le impedía salir a tierra firme, sin que requiriera atención médica.

Dos visitantes más, originarios del estado de Coahuila que se encontraban bañando en las playas de la Isla de la Piedra, requirieron ser salvadas, una de ellas ameritó ser enviada a un hospital, por presentar un cuadro delicado

