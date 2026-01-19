Más Información

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

La Policía Municipal de Hermosillo adscrita a la comisaría Miguel Alemán, atendió el reporte de un bebé abandonado en un contenedor de basura de un viñedo.

Eran las 4:20 horas de este día 19 de enero, cuando se dirigieron al Seguro Social ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 norte de la colonia Centro, en donde el recién nacido recibía atención médica.

Fue a las a las 3:30 horas de hoy, cuando ingresaron al bebé de 32 semanas de gestación, quien fue encontrado por un guardia de seguridad del campo agrícola.

Lee también

Informó que al realizar la vigilancia habitual escuchó el llanto, percatándose que el niño estaba dentro de una bolsa negra de plástico.

Se tuvo conocimiento que el pequeño se encuentra delicado de salud, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]