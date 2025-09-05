Chilpancingo.— En 24 horas, —miércoles y jueves— en Guerrero fueron asesinadas 12 personas y ocho de los crímenes ocurrieron en Acapulco. El último asesinato ocurrió a las 17:30 horas del miércoles en la muy transitada avenida Cuauhtémoc, donde el chofer de un taxi fue atacado a balazos.

Horas antes, alrededor de las 10 de la mañana, un hombre fue baleado mientras caminaba por el mercado campesino, que forma parte del Mercado Central. Su cuerpo quedó tirado en la banqueta.

Una hora antes, en la colonia Progresos, fue hallado el cadáver de un hombre desmembrado dentro de bolsas de plástico. Según el reporte, la víctima fue abandonada por un grupo armado.

Lee también: Detienen a hombre presuntamente vinculado a asesinato de abuela y nieta en Xochimilco; está relacionado con otros homicidios

El miércoles fueron asesinados cinco hombres en Acapulco en dos hechos. En la colonia Tecnológica, en la zona suburbana, fue atacado un negocio de compra y venta de fierro viejo. Murieron dos hombres y quedó herido un adolescente.

En el poblado El 21 asesinaron a balazos a dos hombres hermanos. Por la noche, cerca de la Costera Miguel Alemán, fue abandonado un taxi con un cadáver adentro.

En el municipio de Copala hombres armados atacaron a un grupo de personas durante el sepelio de un hombre que había sido asesinado un día antes. En el lugar murieron dos hombres y otro más está en el hospital; dos más quedaron heridos.

Lee también: Detienen en Chiapas a implicados en asesinato de abogado; víctima era hermano del delegado de la FGR en Guanajuato

En Eduardo Neri fue hallado el cadáver de un hombre.