Mérida, Yucatán.- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reveló que al cierre del 2025 se confirmaron 298 nuevos casos de en Yucatán.

Esta cifra coloca a la entidad entre las tres con la mayor tasa de incidencia a nivel nacional, es decir, 12.5 casos por cada 100 mil habitantes, sólo detrás de Quintana Roo y Colima.

Al respecto, Pablo Alemán Góngora, director de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), organización que promueve la , indicó que el estado rebasa 12 mil 800 personas viviendo con el virus.

Realizan pruebas de VIH en Yucatán (30/12/2025). Foto: Especial
Alemán Góngora alertó que la población de 25 a 29 años lidera los nuevos casos en el estado, seguido de los jóvenes de 20 a 24 años.

"El miedo al estigma social hace que muchas personas posterguen la prueba hasta presentar síntomas graves, lo cual limita los buenos resultados del tratamiento e incrementa la tasa de contagios”, manifestó.

De acuerdo con Repavih las cifras del 2025 confirman que el VIH continúa siendo un desafío sanitario y social en Yucatán.

“Las tasas de nuevos diagnósticos han aumentado, la transmisión se concentra entre jóvenes y hombres, y la prevención y el diagnóstico oportuno siguen siendo de salud pública”, advirtió Góngora Alemán.

Puntualizó que los diagnósticos del VIH aumentaron en 10 por ciento en comparación con 2024.

aov/cr

