Más Información

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Chocan 2 trenes en ruta a Machu Picchu; reportan al menos 30 heridos y un muerto

Chocan 2 trenes en ruta a Machu Picchu; reportan al menos 30 heridos y un muerto

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

El jefe de la oficina de la gubernatura de Tabasco, Fernando Vázquez Rosas, por motivos personales.

Durante la conferencia "Mañanera" del gobernador Javier May, Vázquez Rosas, adelantó que trabajará en documentar la historia de la en Tabasco y México.

“No son los tiempos de la abundancia petrolera, no son los tiempos de los excedentes petroleros que hubo en el pasado. Lo que se está viviendo actualmente en muchos sentidos es inédito es complejo, hay limitaciones financieras, hay una complejidad delictiva en todo el país que también ha repercutido en el estado, hay un tejido social que se erosionó por mucho tiempo", señaló.

Lee también

El gobernador Javier May, informó que Sylvia Ayline Olvera será quien lo sustituya en el cargo (30/12/2025). Foto: Especial
El gobernador Javier May, informó que Sylvia Ayline Olvera será quien lo sustituya en el cargo (30/12/2025). Foto: Especial

“Sin embargo, con todos estos retos por delante, el gobierno que encabeza Javier May Rodríguez ha sabido salir adelante y ha estado sacando al pueblo adelante”, expresó.

Por su parte, el gobernador Javier May, informó que Sylvia Ayline Olvera será quien lo sustituya en el cargo.

“En el caso de quién se queda en el cargo de que deja Fernando, nos va ayudar ahí en esta tarea nuestra compañera Sylvia Aylin Olvera que está aquí, ahí estará en el encargo que tenía Fernando, entonces ella va a estar ahí”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]