El jefe de la oficina de la gubernatura de Tabasco, Fernando Vázquez Rosas, renunció al cargo por motivos personales.

Durante la conferencia "Mañanera" del gobernador Javier May, Vázquez Rosas, adelantó que trabajará en documentar la historia de la Cuarta Transformación en Tabasco y México.

“No son los tiempos de la abundancia petrolera, no son los tiempos de los excedentes petroleros que hubo en el pasado. Lo que se está viviendo actualmente en muchos sentidos es inédito es complejo, hay limitaciones financieras, hay una complejidad delictiva en todo el país que también ha repercutido en el estado, hay un tejido social que se erosionó por mucho tiempo", señaló.

El gobernador Javier May, informó que Sylvia Ayline Olvera será quien lo sustituya en el cargo (30/12/2025). Foto: Especial

“Sin embargo, con todos estos retos por delante, el gobierno que encabeza Javier May Rodríguez ha sabido salir adelante y ha estado sacando al pueblo adelante”, expresó.

Por su parte, el gobernador Javier May, informó que Sylvia Ayline Olvera será quien lo sustituya en el cargo.

“En el caso de quién se queda en el cargo de que deja Fernando, nos va ayudar ahí en esta tarea nuestra compañera Sylvia Aylin Olvera que está aquí, ahí estará en el encargo que tenía Fernando, entonces ella va a estar ahí”, concluyó.

