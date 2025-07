Mientras cubría el ataque armado con saldo de dos personas muertas y una herida, un reportero descubrió en plena transmisión que una de las víctima mortales era su jefe Ángel Sevilla, director del medio digital Noticias 644.

El portal de noticias de la plataforma de Facebook, creada en agosto del 2021, cuenta al momento con 122 mil seguidores.

El atentado contra los ocupantes de una motocicleta ocurrió alrededor de las 18:30 horas del lunes 7 de julio, sobre la calle California, entre bulevar Ramírez y Marcelino Dávalos, en la colonia Sochiloa, al sur de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Lee también Establecen número 089 a nivel nacional para denunciar la extorsión; 8 estados registran el 66% de este delito

El propio equipo del portal fue quien confirmó la identidad de Sevilla mediante una transmisión en vivo, mientras se cubría la escena del crimen.

"Fue Ángel… el compañero Ángel Sevilla", expresó con voz cortada.

“Yo le estaba marque y marque para reportarle que había un evento aquí… pero veo que fue el compañero el agredido”.

"No puede ser posible de qué sirve que venga la Marina, la Guardia Nacional, policías y no hagan nada".

"Ya llegó la Semefo (Servicios Médicos Forenses), no puede ser amigos", expresó conmocionado.

Lee también Comando arma atraco de película; roban camión con 33 toneladas de oro y plata cerca de Guadalajara

"Ya me hice yo cargo de avisarle a los familiares para que vengan a ver qué es lo que está pasando aquí", comentó el reportero de Noticias 644, notablemente consternado.

"No somos nada en esta ciudad, la vida no vale nada, les digo para que tengan mucho cuidado todos, todos en general, váyanse a su casa del trabajo, si pueden evitar andar en la calle evítelo porque no estamos seguros, no vivimos seguros", expresó.

En el lugar también fue hallado el cuerpo de otra víctima mortal y una tercera persona resultó herida durante el ataque.

Lee también Caso Teuchitlán: Declaran culpables de 3 delitos a los 10 detenidos por crematorio clandestino en rancho Izaguirre

La zona fue acordonada por autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaban las investigaciones correspondientes.

Periodistas de Cajeme no reconocieron a Ángel Sevilla como integrante del gremio, aseguran que no lo conocían.

"No era reportero. Era de los que abren un portal y suben cosas, pero no reporteaba", externó un reconocido periodista de ese municipio.

Hasta el momento no hay información oficial de estos hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL