Hermosillo.- El gobernador Alfonso Durazo informó que al momento no se reportan afectaciones en Sonora tras el sismo en el Golfo de California de magnitud 5.7 grados, a 71 kilómetros de Santa Rosalía, Baja California, percibido ligeramente en Guaymas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) comunicó que se realizan revisiones en comunidades costeras y hasta el momento no hay afectaciones por sismos en Golfo de California, conocido también como el Mar de Cortés.

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, dijo que se encuentra reunida con funcionarios de la administración municipal, entre ellos Protección Civil, Infraestructura Urbana, Secretaría del Ayuntamiento y Sindicatura, para evaluar posibles afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos registrados desde el día de ayer y durante la madrugada de hoy.

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las familias guaymenses y mantener una vigilancia permanente ante cualquier eventualidad", expresó.

Estaremos informando de manera oportuna cualquier situación relevante, adelantó.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, confirmó que, hasta el momento, no hay ningún reporte de afectaciones, por el sismo ocurrido esta mañana cerca de Santa Rosalía y que alcanzó a sentirse en la capital del estado.

"Seguimos atentos y en comunicación con todas las autoridades", agregó.

Protección Civil del estado continúa con recorridos preventivos en comunidades como Bahía de Kino, Comisaría Miguel Alemán así como en Guaymas y Empalme.

El sismo más fuerte ocurrió a las 5:04 horas de este viernes 7 de noviembre.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que en las últimas horas ha registrado otros sismos de menor intensidad en esa zona.

