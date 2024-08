Culiacán.— La fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, renunció a su cargo, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) exhibió una serie de irregularidades y omisiones en la carpeta de investigación por el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Saavedra, se quedará como responsable de despacho en lugar de la exjueza del fuero común, quien se desempeñó como fiscal desde noviembre de 2011.

Después de presentar su renuncia con carácter de irrevocable, Quiñonez Estrada agradeció al gobernador y dijo que durante su gestión las cosas se hicieron bien “y para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna, me retiro del cargo”.

Lee también: "El Mayo" Zambada: Ken Salazar dice que el arresto del capo "sorprendió" al fiscal estadounidense Garland

Previamente, la mañana del viernes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a través de redes sociales anunció la separación del cargo de la fiscal e hizo mención de que la renuncia de la funcionaria se deriva de la serie de observaciones emitidas por la FGR, la cual atrajo la investigación del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“Reconozco la decisión responsable de la señora fiscal general del estado de Sinaloa, licenciada Sara Bruna Quiñonez, al presentar ante el Congreso de Sinaloa su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza, para que se atiendan a plenitud las observaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado, en relación a la investigación del caso del homicidio del exrector Héctor Cuén”, escribió Rocha Moya en su cuenta de X.

Más tarde, el gobernador reconoció que platicó con la fiscal en medio del escándalo en el que quedó envuelta la institución respecto a la investigación del asesinato de Cuén Ojeda en Culiacán.

“Yo hablé con ella y le pedí como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir; lo que sí es que sí tengo atribuciones, hay unas causales para eso, pero yo quise verlo con ella de manera más armónica”, indicó Rocha, y agregó que la exfiscal solamente le respondió que sí lo haría sin más argumentaciones.

Lee también: Orden de aprehensión contra Héctor Melesio Cuén Díaz quedó sin efecto: Fiscal de Sinaloa

Por el momento, la FGR no ha abierto una investigación contra la exfiscal de Sinaloa por las irregularidades que detectó en su indagatoria sobre el asesinato del diputado federal electo, perpetrado el 25 de julio pasado en Culiacán, el mismo día en que fue detenido Ismael Zambada, alias El Mayo, en Estados Unidos. Sin embargo, un funcionario de la institución federal consultado por EL UNIVERSAL adelantó que después de que concluya la investigación por el homicidio de Cuén Ojeda, se analizará si se procede contra Bruna Quiñonez por obstrucción de la justicia.

Peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal detectaron al menos 10 irregularidades en la investigación de la fiscalía de Sinaloa, entre ellas que en la necropsia no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

En el dictamen se precisa que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas, mientras que en el video exhibido por la dependencia estatal tomado presuntamente en la gasolinera donde asaltaron al político, sólo tiene el sonido de un solo disparo, además de que los tres empleados del establecimiento no refieren haber escuchado disparos.

La FGR indicó que no se procesó adecuadamente el lugar de los hechos, ni el vehículo para la investigación, además de que se permitió la incineración del cuerpo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.