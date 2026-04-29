Los habitantes de las comunidades indígenas de la Sierra Otomí-Tepechua recibieron diversos medicamentos para fortalecer el abasto de los productos que requieren para la prevención y sanación de sus enfermedades.

El director general del IMSS Bienestar, Felipe Svarch Pérez, informó que ya arribaron 2 mil 976 piezas de medicamentos para atender a la población, como parte de un despliegue nacional que contempla la distribución de 37 millones de insumos en todo el país.

El funcionario destacó que esta estrategia, denominada Rutas de la Salud, prioriza a las zonas donde más se necesita, como la Sierra Otomí-Tepehua, integrada por los municipios de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, donde el sistema atiende a 473 comunidades.

Dijo que en municipios como San Bartolo Tutotepec, donde cerca de la mitad de la población es indígena, el garantizar el acceso a servicios médicos gratuitos y medicamentos representa un acto de justicia social y reconocimiento a la diversidad cultural.

El hospital regional, que cuenta con 30 camas y seis consultorios, opera con 476 claves de medicamentos, por lo que el seguimiento puntual al abasto resulta fundamental para asegurar la atención continua, detalló.

Además entre esta semana y el domingo continuará la distribución de un envío especial de medicamentos en todo el estado de Hidalgo, reforzando así la cobertura en unidades médicas.

Con estas acciones, los gobiernos estatal y federal buscan consolidar un modelo de atención en territorio, cercano a las comunidades y enfocado en saldar rezagos históricos en el acceso a la salud, particularmente en regiones indígenas.

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