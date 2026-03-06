Guadalajara.— La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, recibió el premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 por la estrategia Limpia Guadalajara, derivada de la municipalización del servicio de recolección de basura.

El premio entregado por el presidente de DSLATAM ISWA México, Francisco Javier Galván Meraz, reconoce que el nivel de eficiencia en la recolección es superior a 90% y que el personal consolidó una prestación eficiente del servicio.

Delgadillo García aseguró que “en Guadalajara ya no somos de la basura, somos de la limpieza (…) Desde el 18 de diciembre de 2024, en un proceso histórico, con el apoyo de este maravilloso equipo, aventamos la operación que le vino a transformar la lógica a la ciudad.

“Y desde el primer día, con los de la limpieza, tenemos un nivel de efectividad de 95%”.

Junto con el equipo de gobierno, en especial la Coordinación de Servicios Públicos, se decidió enfrentar el problema y equipar al municipio con camiones recolectores, personal y una estrategia que va más allá de la recolección.

La DSLATAM, que pertenece a la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, reconoció el trabajo que el gobierno hizo al adquirir 160 camiones para armar las rutas de recolección en las 441 colonias del municipio, así como la creación de los Escuadrones de la Limpieza. También, destacó la creación del Organismo Público Descentralizado GDLimpia con el cual se garantizaron los derechos de los trabajadores de la limpieza.

Con la estrategia Guadalajara Limpia, la ciudad busca consolidarse como un espacio limpio, ordenado y de calidad para vivir.

El proyecto Limpia Guadalajara es una estrategia de ocho pasos para tener un nuevo modelo de gestión de residuos; el 18 de diciembre de 2024 el municipio retomó el control del servicio de recolección de residuos, luego de una concesión de 30 años.

Desde el primer día se logró tener una eficiencia superior a 90%; se adquirieron 160 camiones con una inversión de mil 613 millones de pesos; se formaron los Escuadrones de Limpieza y se recolectaron 638 mil 957 toneladas de residuos en el primer año.