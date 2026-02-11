Más Información
Agentes ministeriales, policiales y castrenses llevaron un operativo de cateo y aseguramiento de bienes e inmuebles en la llamada “46 Poniente” de la ciudad de Puebla, una zona donde históricamente se comercializan miles de piezas de autos, en su mayoría, de dudosa procedencia.
Fueron agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla quienes encabezaron un operativo interinstitucional en inmuebles utilizados como puntos de almacenamiento y comercialización irregular de autopartes robadas.
La acción causó asombro entre la población, pues uno de los mayores flagelos de los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es el robo constante de autopartes, desde llantas, espejos, faros y computadoras.
Es común ver vehículos en la vía pública e incluso en estacionamientos de centros comerciales sin las cuatro llantas y sobre ladrillos; a otras unidades les extraen estéreos y computadoras.
El robo de autopartes se centra principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, desde Cuatlancingo, hasta San Andrés y San Pedro Cholula e incluso hasta Atlixco.
Con apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal se intervinieron y aseguraron tres inmuebles, así como dos vehículos con reporte de robo y docenas de autopartes, refacciones automotrices, placas y llantas de procedencia ilícita.
Los inmuebles y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes a fin de determinar responsabilidades.
