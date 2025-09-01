Culiacán.- El Ayuntamiento de Culiacán dio a conocer que se emprendió la búsqueda del síndico municipal de Aguaruto, José Ramiro García Oseguera, el cual fue privado de su libertad por personas armadas cuando se encontraba en un negocio de venta de cocos y mariscos, en la misma demarcación territorial.

A través de un comunicado informó que se le brinda toda la ayuda necesaria a su familia, a la que le han dado acompañamiento para que presente la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado para que investigue su paradero.

Las fuerzas estatales, federales y municipales, desde la tarde del domingo pasado, integraron un grupo institucional de búsqueda del síndico de Aguaruto, García Oseguera, por lo que se mantienen diversas acciones en el municipio.

Según la información que se conoció poco después del hecho, es que el síndico había sido privado de su libertad por varios hombres armados que llegaran en un vehículo hasta un negocio de mariscos, donde se encontraba el representante popular, para llevárselo por la fuerza con rumbo desconocido.

A través de las redes sociales, familiares del funcionario municipal de Culiacán divulgaron el hecho y solicitaron a la población su ayuda para localizarlo, ante el temor de que pueda ser víctima de un acto de violencia.

Las autoridades estatales y federales iniciaron una búsqueda del síndico municipal de Aguaruto y a los responsables de la privación de su libertad, sin que se conozca si se tienen indicios sobre las posibles identidades de los responsables.

