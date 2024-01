La rescatista independiente y protectora de animales, Elsa Arceo Medina, advirtió que la persona que atraviesa un juicio de control por la presunta agresión y mutilación de un perro conocido como "Rufo" podría salir libre.

Manifestó que existe la posibilidad de que José P, presunto agresor del animal, pueda continuar con el proceso en libertad y no en prisión preventiva como se le dictó en un principio, al iniciar el juicio por este caso.

"No podemos permitir que este sujeto salga porque es una persona potencialmente peligrosa. Sí se sentó un precedente cuando pasó ese 12 de agosto pero no solo es sentar un precedente, es que las leyes y las penas no se van a cumplir como tal", indicó.

Expuso que en agosto del año pasado, cuando activistas por los derechos de los animales denunciaron que un predio de la colonia Chuburná de Mérida un sujeto habría mutilado a un perro conocido como "Rufo", por lo que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, luego de encarar al sujeto, quien fue detenido por agentes policiales.

Lee también Lo que sabemos de la madre buscadora, Lorenza Cano, secuestrada por grupo armado que mató a su esposo e hijo

Desde entonces se inició un juicio de control en el que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual ha mantenido aunque, según los propios activistas, habría una posibilidad de que esta persona sea liberada, al cumplir prácticamente 5 meses de estar en el Cereso de Mérida.

Sin embargo, la activista enfatizó que el Código Penal estatal establece una pena de hasta 3 años de prisión y multas que alcanzan el millón de pesos para los responsables por crueldad animal.

Es por ello que se espera que el caso siente un precedente en cuanto a sanciones, en lugar de una pena menor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rcr