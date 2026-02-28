Más Información

Ayatola Jamenei, represor y líder supremo de Irán durante casi 37 años; muere tras bombardeos de EU e Israel

Ayatola Jamenei, represor y líder supremo de Irán durante casi 37 años; muere tras bombardeos de EU e Israel

VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

“Faltó sensatez”, dice Arquidiócesis de Guadalajara por cartas del “Padre Lolo" enviadas a EU en favor del “Menchito”; es asunto pastoral, dice

“Faltó sensatez”, dice Arquidiócesis de Guadalajara por cartas del “Padre Lolo" enviadas a EU en favor del “Menchito”; es asunto pastoral, dice

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

Cuernavaca, Mor.- Al concluir los trabajos de auxilio en la de pasajeros, Protección Civil Morelos ajustó a 10 la cifra de víctimas mortales y 31 personas lesionadas.

La informó por su parte que el camión terminó volcado al interior de una barranca de aproximadamente 20 metros de profundidad. En las labores de rescate participaron paramédicos y rescatistas de Cruz Roja procedentes de Cuernavaca y Cuautla.

Paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja participaron en labores de rescate. Foto: Especiales.
Paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja participaron en labores de rescate. Foto: Especiales.

Los equipos se trasladaron a la carretera Oaxtepec–Xochimilco, en el municipio de Tlalnepantla, donde liberaron a algunos tripulantes con equipo de extracción vehicular, así como equipo de rescate vertical con sistemas de ventaja mecánica, lo que permitió realizar maniobras seguras de acceso, estabilización y evacuación.

Lee también

Protección Civil informó que mantendrá abiertos los canales de comunicación correspondientes con el propósito de compartir cualquier novedad derivada de las diligencias y valoraciones en curso, conforme avance la información oficial emitida por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.

La volcadura del camión con excursionistas se registró esta mañana en la conocida “Curva del Diablo”, ubicada sobre la carretera Oaxtepec–Xochimilco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]