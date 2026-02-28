Más Información
Cuernavaca, Mor.- Al concluir los trabajos de auxilio en la volcadura de un camión de pasajeros, Protección Civil Morelos ajustó a 10 la cifra de víctimas mortales y 31 personas lesionadas.
La Cruz Roja informó por su parte que el camión terminó volcado al interior de una barranca de aproximadamente 20 metros de profundidad. En las labores de rescate participaron paramédicos y rescatistas de Cruz Roja procedentes de Cuernavaca y Cuautla.
Los equipos se trasladaron a la carretera Oaxtepec–Xochimilco, en el municipio de Tlalnepantla, donde liberaron a algunos tripulantes con equipo de extracción vehicular, así como equipo de rescate vertical con sistemas de ventaja mecánica, lo que permitió realizar maniobras seguras de acceso, estabilización y evacuación.
Protección Civil informó que mantendrá abiertos los canales de comunicación correspondientes con el propósito de compartir cualquier novedad derivada de las diligencias y valoraciones en curso, conforme avance la información oficial emitida por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
La volcadura del camión con excursionistas se registró esta mañana en la conocida “Curva del Diablo”, ubicada sobre la carretera Oaxtepec–Xochimilco.
