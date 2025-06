Ciudad Juárez.— Las redadas de las autoridades en Estados Unidos han encendido un foco de incertidumbre entre los encargados de albergues de esta ciudad, quienes temen se incrementen las deportaciones tanto para mexicanos como para extranjeros.

En la última semana, en recorridos realizados por EL UNIVERSAL, se ha logrado constatar cómo se ha visto un mayor flujo de migrantes mexicanos que llegan retornados de Estados Unidos al albergue federal instalado en los terrenos de El Punto en Ciudad Juárez.

Este jueves, este diario observó cómo al mediodía llegaron dos camionetas del Instituto Nacional de Migración (INM) con un grupo de aproximadamente 30 migrantes mexicanos retornados por el Puente Internacional Santa Fe.

Los migrantes fueron ingresados al refugio instalado en los terrenos de El Punto, algunos se quedaron y otros fueron vistos salir del refugio temporal por sus propios medios.

Cifras no oficiales señalan que en la última semana serían al menos 270 connacionales retornados por esta frontera; sin embargo, la cifra no se logró confirmar, ya que, aunque se solicitó la información de migrantes internados en los últimos días en el albergue federal, tanto la Secretaría de Bienestar como el Instituto Nacional de Migración (INM) no proporcionaron la información hasta el cierre de esta nota.

En contraste, encargados de albergues señalan que se está en una situación extraordinaria, ya que, aunque en Ciudad Juárez no existe como tal un repunte masivo de migrantes retornados ni tampoco de extranjeros que llegan a la ciudad, es una situación extraordinaria por el dolor y desesperanza que viven los migrantes al ser separados de sus familias.

“Las deportaciones de las personas es una realidad que no nos es ajena; sin embargo, las formas y las maneras en las que están sucediendo ahorita y sobre todo como nos estamos dando cuenta todos en redes sociales, son formas muy crueles de buscar a las personas”, indicó Francisco Javier Bueno, titular de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo que explicó, dicha situación podría ocasionar en los albergues como éste que se empiece a ver más número de personas deportadas de Estados Unidos.

“Más allá de eso es la implicación que está teniendo en las familias que están siendo divididas, en las personas que se están quedando sin un miembro de su familia, creo que va a ser la realidad que nos va a tocar enfrentar”, agregó.

Otros encargados de albergues comentaron a este diario que si bien no existe ni tienen un repunte en cuanto a la llegada de personas, siguen a la expectativa de que eso pudiera pasar, debido a la situación que se vive en Estados Unidos.

Hasta ayer en la frontera de Juárez y El Paso, Texas, el flujo migratorio seguía a la baja en cuanto a migrantes extranjeros, pero en el tema de deportaciones de connacionales sí se ha notado, aunque de forma ligera su llegada a esta localidad.