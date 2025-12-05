Culiacán, Sin. En la próxima edición 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán, a celebrarse del 12 al 17 de febrero del 2026, se buscará exaltar los talentos sinaloenses y ofrecer una serie de espectáculos a los asistentes locales y los turistas nacionales y extranjeros que son atraídos a esta fiesta.

La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, dijo que esta tradicional fiesta del “Rey Momo”, bajo el lema “ ¡Arriba la Tambora1”, contará con una larga cartelera musical y artística.

Señaló que la ciudad está lista para recibir a cientos de visitantes nacionales y extranjeros que son atraídos por esta larga tradición de la fiesta más popular, sobre todo que se tiene previsto iniciar el jueves 12 de febrero, con la coronación del Rey de la Alegría, en la que el compositor y cantante sinaloense, Edén Muñoz, estará presente.

Dio a conocer que en el evento de la coronación de la Reina de los Juegos Florales, se presentara el espectáculo “Yo sé que te acordaras”, en un homenaje al rey de las bandas, German Lizárraga por sus 75 años de trayectoria musical,

Como parte de este espectáculo, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes alternará, con los cantantes German Montero, El Mimoso, Carlos Sarabia, Julio Preciado, Saul, el Jaguar y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga

