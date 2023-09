Tijuana.- Hace pocos días salió a la luz la lista del World Index que ubica a la ciudad fronteriza como una de las más violentas a nivel internacional y en el lugar número 5 con más homicidios a nivel global, por cada cien mil habitantes.

Para quienes viven en esta ciudad fronteriza no es ningún misterio que los índices de extorsión, secuestros exprés, intimidación y el trasiego de drogas se han vuelto un tema medular que lo mismo afecta a la ciudadanía en general, a la gente honrada y de trabajo, como a pequeños, medianos y grandes empresarios, además de a los jóvenes bajacalifornianos.

Es por eso que Tijuana, el municipio más grande del país en términos poblacionales, necesita dar un giro radical en materia de prevención del delito porque el crimen organizado, en todas sus formas, atenta contra las libertades individuales y el desarrollo económico de la región.

Omar Sarabia, líder y presidente del PRD en Baja California, hizo público su apoyo a Jesús Alberto Capella para contender por la presidencia municipal de Tijuana. “Es tiempo de defender a nuestra ciudad de los embates de la delincuencia y otros flagelos sociales, y qué mejor perfil que el abogado tijuanense y ciudadano, Alberto Capella”, expuso el líder del partido en el estado.

Tijuana es una ciudad de un potencial económico impresionante y de jóvenes talentos que necesitan contar con espacios de paz y seguridad para desarrollarse al máximo. Hoy vivimos las mismas tendencias del control criminal sobre la región que había hace más de una década. El miedo y la impotencia ciudadana son palpables, por lo que se le debe poner un alto a esta situación, pues el gobierno federal actual ha permitido que crezca hasta volverse un problema sin precedentes a lo largo y ancho del país. Tijuana, al ser un espacio de relevancia internacional, se torna protagonista y escenario del quehacer del crimen organizado, de ahí que la experiencia de Alberto Capella sea ideal para encabezar el municipio más grande del país.

Lee también Pensión Bienestar: Ya hay fecha para el pago del bimestre septiembre-octubre

Omar Sarabia expuso que la dirección estatal y municipal del PRD y los consejeros del partido han sostenido diferentes encuentros con el exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, sobre los retos del futuro gobierno municipal. El escenario es más que esperanzador de la mano de Alberto Capella, quien conoce las problemáticas reales de la ciudad y el estado. Por ejemplo, durante los dos periodos de Capella al frente de la seguridad pública de Tijuana, los índices de homicidios diarios estuvieron por debajo de la media respecto a los otros secretarios de seguridad.

Tan solo entre el 2007 y 2008, durante la primera etapa de Capella al frente de la seguridad municipal, el índice de homicidios fue de 32 mensuales contra las 56 muertes mensuales durante el periodo de Julián Leyzaola. El segundo periodo de Capella contó 33 homicidios mensuales respecto a los 50 de muertos del exsecretario Alejandro Lares. Hoy, en el gobierno de Montserrat Caballero y su secretario Fernando Sánchez, el índice de asesinatos mensuales es de 163.

Omar Sarabia Esparza precisó que el PRD impulsará a Alberto Capella Ibarra para que sea quien encabece el Frente Amplio por Tijuana, de la mano con el PAN y el PRI. “Capella Ibarra es ciudadano, no milita en ningún partido y está comprometido con su ciudad y las familias. Históricamente, el PRD ha sido el promotor e impulsor de las candidaturas ciudadanas, tal como lo hizo en la Ciudad de México donde impulsó al licenciado Miguel Mancera Aguayo o a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quienes llegaron a sus curules ante la propuesta perredista”, remarcó.

En Tijuana se debe reinstaurar la confianza ciudadana que impacte no solo en la seguridad, sino en las estrategias económicas y participativas que suman al fortalecimiento de la unidad de la gente. No es posible fortalecer un tejido social que no tiene unidad.

No podemos dejar de mencionar que el trabajo de Alberto Capella siempre ha dejado una huella positiva en los lugares donde ha colaborado. En la región no hay un perfil como el del exsecretario de seguridad de Baja California, sin olvidar que se trata de un tijuanense que conoce a profundidad cada rincón del estado.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl