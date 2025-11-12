Michoacán.- El ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, informó que, debido a las circunstancias de inseguridad que se han registrado en ese municipio, se cancela el desfile del 20 de noviembre, conmemorativo al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana.

“Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses. Asimismo, este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño. Agradecemos la comprensión y solidaridad de la ciudadanía en estos momentos difíciles. Sigamos unidos por el bienestar y la paz de Uruapan”, cita el comunicado.

Docentes y padres de familia de diferentes instituciones educativas, se sumaron a esta decisión del gobierno municipal, para suspender el desfile.

“Atento aviso a padres de familia de nuestra institución:

En virtud de los lamentables hechos acontecidos en nuestra comunidad de Uruapan, y con la finalidad de salvaguardar la seguridad de nuestros alumnos y personal, nuestra escuela no participará en el desfile conmemorativo del día 20 de noviembre del presente año, en consecuencia, ya no se realizarán ensayos para tal efecto. Les agradecemos el apoyo brindado”, publicó en su página oficial, la Escuela Secundaria Federal Urbana #3.

En ese mismo sentido se han pronunciado los demás planteles de los diferentes niveles académicos, lo que, a decir de las mismas autoridades, es un hecho sin precedentes, la cancelación del desfile cívico-deportivo.

