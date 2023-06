Luego de que el pasado fin de semana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí detectó y presentó ante la Fiscalía a 14 elementos de la corporación policiaca de San Vicente Tancuayalab por portar armas sin licencia y no estar acreditados ante el Sistema Nacional de Seguridad, el edil de la demarcación, Jesús Soni Bulos sentenció que los elementos “no son piratas, ni delincuentes” como se les ha señalado.

En entrevista, el alcalde del municipio huasteco aclaró que la detención derivó de que los elementos portaban el uniforme sin contar aún con la licencia que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que ya está en trámite.

Detalló que la corporación consta de 28 elementos, de los cuales 24 realizan tareas operativas y 4 administrativas. De la cifra total, la mitad de los elementos ya cuenta con las pruebas de control y confianza acreditadas, mientras que el resto están en proceso, pues recordó que se trata de un trámite que es por “bloques”; sin embargo, sostuvo que de estos, seis ya han sido aprobados y el resto se encuentran a la espera de resultados.

“Fue un problema de confusión, la mitad de policías están evaluados con la academia bajo los lineamientos del convenio de colaboración con Gobierno del Estado que pide acreditar con los exámenes de Control y Confianza a los elementos policiacos... Los que fueron detenidos son policías que ya hicieron su examen de control y confianza, seis ya están aprobados porque van por bloques”.

Asimismo, subrayó que los 14 elementos que aún se encuentran detenidos son pobladores que se han distinguido por su entrega a la corporación y por brindar apoyo a los habitantes y diversas causas que se requieren, por lo que insistió, “no voy a abandonar a nuestros policías”.

En este sentido, dijo que además de apoyar con labores de proximidad en escuelas, parte de estos elementos también son reconocidos en el pueblo porque son quienes fungen como traductores y de apoyo a los pueblos originarios “tének”.

Finalmente, el presidente municipal dijo que el ayuntamiento está en toda la disposición de colaborar con los tres órdenes de gobierno, por lo que enfatizó que en caso de que alguno de los elementos no apruebe los exámenes de control y confianza, entonces sí se procederá a la baja, no obstante, reiteró que no es el caso.

Con la detención de 14 elementos el municipio cuenta para las labores de seguridad con apenas 14 elementos más, sin embargo únicamente 10 son de tareas operativas; aunque no se dispone de armamento para el total de la corporación, pues con lo que se cuenta son armas que datan desde el 2010.

