Cuernavaca, Mor.- La asociación de agentes y exagentes del Ministerio Público del Estado de Morelos afirmó que en este momento es procedente que el Ejecutivo local pida al Congreso de Morelos la remoción del fiscal Uriel Carmona Gándara, detenido hace 10 días por retardar la acción de la justicia en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, por causas graves que establece la ley.

“Independientemente de si es o no culpable de los delitos que le imputan a Uriel Carmona el hecho es que se encuentra vinculado a proceso, y enfrentando una medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que impide llevar a cabo sus labres y funciones del servicio por el cual fue designado, sin dejar de mencionar que los nombramientos, ausencias y separaciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en donde establece que para ser fiscal general no debe estar sujeto a proceso penal, y para su permanencia no debe ausentarse del servicio sin causa justificada”, expuso Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la asociación.

En conferencia de prensa consideró fundamental que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo asuman la suficiente madurez política para entender que la Fiscalía General del Estado de Morelos, necesita un titular que le de certeza al despacho de los asuntos del Ministerio Público y que los ciudadanos que puedan ser propuestos en su momento a la terna deben ser de reconocida honorabilidad, honestidad y, de preferencia, que sea morelense.

“La remoción deberá ser aprobada por partes de los miembros de la legislatura local, de no pronunciarse el Congreso dentro de los seguidos a la presentación de la solicitud, se entendería como rechazada y el actual encargado de la Fiscalía General seguiría desempeñando el cargo”, explicó.

López Ortiz sostuvo que los aspirantes al cargo de fiscal deben cumplir con los exámenes de Control y Confianza, como lo establece el Secretariado Ejecutivo Nacional, la ley nacional, y eso permitirá a los ciudadanos tener la confianza de que quien llegue a la FGE se encuentre legitimado con los exámenes.

Justo ese fue uno de las causales por las que el Gobierno de Morelos presentó una denuncia contra el fiscal Uriel Carmona Gándara porque asumió el cargo sin los exámenes de Control y Confianza.

Familiares de víctimas de desaparición celebran detención del fiscal

Por otra parte, familiares de víctimas celebraron la detención del fiscal general ante las omisiones en la investigación y persecución de los delitos.

“No hicieron nada para investigar ninguno de los casos desgraciadamente y por eso por un lado me da gusto que el señor fiscal esté detenido, por toda la omisión que hubo, no le deseo un mal, pero nada más que sienta un poco del dolor que sienten las víctimas, aunque con la cárcel no va sentir lo mismo", dijo Alma Griselda Nieto, madre de Diego Armando, un joven que lleva 12 años desaparecido.

En ese caso, insistió Griselda, no se hizo justicia y por lo tanto los cuidamos ya no creen en las autoridades aún y cuando nombren a un nuevo fiscal.

