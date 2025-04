San Cristóbal de las Casas, Chis; 15 de abril.- Un matrimonio de origen español reveló que el youtuber Yudiel Flores Tovar, alias "El coyote consentido", y quien fue hallado sin vida el lunes en el penal de El Amate, violó en tres ocasiones a uno de sus hijos, al aprovecharse que le abrieron las puertas de su casa, para brindarles su amistad.

A través de sus redes sociales, Pedro Espin y su esposa Vanesa, originarios de Zaragoza, España, hablaron del deceso del youtuber ocurrido el lunes por la mañana.

"Hemos estado durante muchos años en silencio". "Hemos estado durante muchos años con mucho sufrimiento y pues ahora, después de todo lo que ha pasado después de su muerte el día lunes, estamos viendo una serie de situaciones que las cuales, pues no son justas, porque lo que no podemos consentir es que este tipo se vaya a otro mundo siendo un héroe o siendo una víctima o siendo un mártir", atajó.

En el video de cuatro minutos, Espin declaró que el abuso de confianza del youtuber les afectó considerablemente en su familia. "No, este señor es un violador, fue un violador. Este señor abusó de uno de nuestros hijos y este señor nos hundió la vida".

El youtuber "El coyote consentido" fue condenado por trata de personas. Foto: Especial

Grabaron el video para decir que Flores Tovar no le fabricaron una carpeta de investigación en el Ministerio Público. "Eso es totalmente falso... Yudiel es un monstruo. Yudiel fue un monstruo, fue un violador, abusó uno de nuestros hijos, nosotros lo demandamos, nosotros creímos en la justicia, nosotros fuimos con la ley".

Se fue a la prisión, porque violó a un menor de edad. "No hay más qué decir. Lo que le haya pasado después en la cárcel, eso ya nos no sabemos. Nosotros no sabemos si luego el FBI (lo investigó), si luego en la cárcel lo torturaron o en la cárcel se suicidó o no sabemos absolutamente nada".

"Nosotros lo único que sabemos es que Yudiel violó a uno de nuestros hijos. Nosotros lo denunciamos y por eso lo metieron 28 años en la cárcel", dijo Espin en el video que se ha viralizado en respuesta a lo que se ha dicho sobre la muerte de Flores Tovar.

Pedro Espin y su esposa Vanesa hablaron del deceso del youtuber ocurrido el lunes por la mañana (15/04/2025). Foto: Especial

"Espero que con este vídeo quede ya zanjada todas las patrañas que están diciendo en redes acerca de que si es un mártir, de que si es, si no es... No es un héroe, es fue un monstruo y que gracias a Dios ya no está con nosotros".

La familia tuvo que esperar que un juez sentenciara a Flores Tovar a 28 años de prisión, pero durante este tiempo guardó silencio. "Hemos estado callados tres años que hemos tenido que escuchar por redes sociales y por mucha gente que daba noticias falsas (del youtuber)", dijo la señora Vanesa.

"Hemos tenido que estar callados como hemos estado hasta ahora. Al final hemos tenido que pasar un calvario.... porque tener que escuchar esto es volver a pasar otra vez por todo el proceso", explicó. "Esta vez hemos querido dar un paso al frente y que se sepa, que se sepa quién fue esta persona que además fue amigo nuestro en su día", remarcó.

Pedro Espin rememoró para decir que El coyote consentido, llegó a considerarlo como un hermano. "Fue mi hermano". "Le abrimos las puertas de nuestra casa. Le dimos trabajo; sus hijos se convirtieron en mis hijos, mis hijos se convirtieron en sus hijos y nos pagó violando en tres ocasiones a uno de nuestros hijos, no a una, sino en tres ocasiones. Que quede claro, fue un violador, un pederasta y un monstruo".

Pedro Espin dijo que aún cuando "El coyote consentido" traicionó su confianza, nunca le deseo la muerte, solo pedía que se hiciera justicia. "Uno recoge lo que siembra". "Que Dios lo tenga en la Gloria, si es que existe un Dios, pues ahí que lo perdone. Si existe perdón para este hombre, nosotros vamos a intentar seguir con nuestra vida adelante, gracias a Dios nuestro hijo está bien, que es lo más importante".

nro/cr