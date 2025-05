Zacatecas.- “Nuestro nuevo Papa León XIV, aunque es de origen estadounidense y no es güero, nos mostró más esas raíces que lleva en él, son más latinas que norteamericanas, porque no dijo ni una palabra en inglés que sería su lengua, en cambio, sí habló y nos mostró cómo domina un perfecto español, no se dio a ver como un Papa gringo, se nos reveló como un Papa de paz y universal”, expresó Monseñor Antonio Soto Guerrero, quien le ha tocado testificar dos cónclaves durante su estancia y servicio pastoral que realizó por varios años en El Vaticano.

En su opinión, el prelado que hace algunos años regresó a tierras zacatecanas y actualmente desempeña como ecónomo del Obispado, dice que le emocionó mucho ver que Robert Prevost fuera elegido como el nuevo pontífice, porque ni siquiera se mencionaba su nombre entre los que se mencionaban como potenciales, sin embargo, asegura que su perfil “trae mucha esperanza, mucha expectativa y nos dará gratas sorpresas (…), pertenece a una orden tan grandiosa como son los agustinos y lo avala una trayectoria de gran misionero”.

Destacó que cuando el Papa dio un mensaje en español y envió un saludo al Perú “fue un gesto hermoso, fue como mandar un mensaje de yo no soy un gringo, yo soy para toda la iglesia” y más le llamó la atención que al salir saludara con un mensaje de paz.

“Sale y dice la paz sea con todos ustedes, tan necesaria en estos momentos cuando hay muchos tambores de guerra, es un mensaje fundamental en el mundo de hoy, tan significativo, porque siendo de un país que es belicoso, sobre todo ahorita con el presidente Trump que quiere hacer guerras por todo”, dice Monseñor Soto.

Al señalar que Prevost creció en Chicago, hay signos que será un pastor muy cercano a las causas sociales.

“(en Chicago) hay un gran número de migrantes, justo ahí hay un segundo México, hay muchos zacatecanos, por eso creo que será muy cercano, hará honor a su nuevo nombre, porque el Papa León XIII fue el de las encíclicas sociales, por eso digo que para mí dará continuidad al Papa Francisco en ese sentido que se den prioridad a las cuestiones sociales y a la paz”.

